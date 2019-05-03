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IDEF-2019: Украина и Турция готовят совместные проекты

IDEF-2019: Украина и Турция готовят совместные проекты
20:02 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украина и Турция готовят совместные проекты в кораблестроении.

Турция и Украина работают над совместными проектами, особенно в области кораблестроения.

Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко по результатам участия в Международной оборонной выставке "IDEF-2019".

"Выставка очень насыщена, здесь представлено много компаний, ведущих и известных, в частности турецких. Для нас уже некоторые проекты о сотрудничестве в сфере реализации по строительству кораблей типа "корвет" и ракетных катеров", - сообщил Воронченко.

Он также рассказал о встрече с командующим ВМС Турецкой Республики Аднаном Озбалом.

"Мы еще раз пошагово прошли все вопросы международного сотрудничества между Военно-морскими силами Турции и Украины. Меня заверили, что вопросы международного сотрудничества только будут расширяться по предоставлению соответствующей информации, подготовки, безопасности в Черноморском регионе и участия в международных учениях", - сказал командующий ВМС Украины.

Делегация из Украины приняла участие в IDEF-2019: отчет СНБО

Воронченко также уточнил вопрос о некоторых перспективных проектах двустороннего сотрудничества.

"Что же касается технического сотрудничества, уже есть проект, и я уверен, что в ближайшее время мы составим план кооперации, и он начнет действовать. Поэтому турецкая сторона также заинтересована и в наших предприятиях, особенно относительно энергетических установок на кораблях и другом", - сказал он.

Как известно, ранее заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о том, что Украина может, взяв в качестве примера турецкий опыт, уменьшить внешнюю зависимость отечественного оборонно-промышленного комплекса.

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Турция, ВМС ВСУ, Игорь Воронченко, IDEF 2019, Аднан Озбал.
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