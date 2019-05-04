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ИНП Украины накануне 9 мая напомнил о запрещенной символике

ИНП Украины накануне 9 мая напомнил о запрещенной символике
11:50 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: В Институте национальной памяти перечислили запрещенные символики накануне Дня памяти и примирения 9 мая.

Украинский институт национальной памяти напоминает, что символом Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне является стилизованное изображение "Мак памяти" и лозунг "1939-1945. Помним. Побеждаем".

Об этом говорится на странице УИНП в Facebook.

"Подчеркиваем важность неукоснительного соблюдения норм Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" и недопустимости использования коммунистической символики под видом "флага Победы" и георгиевских лент", - отмечается в заметке .

Также напоминается, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, статья 173-3, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Красный мак впервые был использован в Украине на мероприятиях, приуроченных к 69-й годовщине окончания Второй мировой войны, в 2014 году.

Идея и графическое воплощение стало результатом сотрудничества Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины. Автором логотипа стал харьковский дизайнер Сергей Мишакин.

Графическое воплощение-аллюзия, с одной стороны красного мака, с другой - кровавого следа от пули, передает глубину смысла войны, рассказывает о страданиях, о смерти, о героизме, о миллионах погибших - главное, что есть в войне.

Возле символа логотип содержит лозунг "Никогда снова", потому что сегодня самое главное - не допустить повторения ужасов войны.

Мак также используется как символ памяти о павших в войнах в странах Европы, Канады, США, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, председатель Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью рассказал, что в этом году День победы 9 мая, как и прежде, будет выходным, но от этого стоит отказаться. Он считает, что пока этот день остается выходным одновременно с Россией, то он будет иметь российско-советский формат.

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9 мая, УИНП, Украинский институт национальной памяти, День память и примирения, День победы на нацизмом.
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