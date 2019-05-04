День Львова: Порошенко и Гройсман поздравили львовян

Новости Украины: Президент Порошенко и премьер Гройсман поздравили львовян с Днем города, который отмечается на этих выходных.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили Львов с Днем города.

"Во Львове – частичка моего сердца. Этот город, куда всегда хочется вернуться. Но больше чем его улицы, искренне люблю львовян – приветливых, улыбчивых, патриотических. Захватывает, как они сочетают в себе умение беречь историю с любовью ко всему современному и новому. Поздравляю жителей гостеприимного Львова с Днем города!" – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман написал в соцсети Фейсбук: "Поздравляю древний Львов с Днем города. Сколько бы раз здесь ни бывал, всегда есть то, что зовет вернуться снова. С праздником тебя, замечательный Львов!".

В этом году Львов будет отмечать 763-летие в течение трех дней - с 3 по 5 мая.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, празднование Дня города будет проходить в стиле ретро.

«В этом году мы определили общую тематику мероприятий, которые будут проходить во Львове ко Дню города. Основной акцент сделан на стиль ретро. Это культура межвоенного Львова, активно проявляется в настоящем», - подчеркнул он.

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, завтраки-дискуссии, ретро-вечеринки и много других событий.