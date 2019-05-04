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Папа Римский хочет встретиться с митрополитами УГКЦ

Папа Римский хочет встретиться с митрополитами УГКЦ
17:29 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Папа Римский Франциск зовет в Ватикан митрополитов УГКЦ.

Папа Римский Франциск приглашает митрополитов Украинской греко-католической церкви в Ватикан на встречу, которая должна состояться в июле.

Об этом сообщает сайт Апостольской нунциатуры в Украине.

"В деликатной и сложной ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец Франциск решил пригласить в Рим на 5-6 июля 2019 года Верховного Архиепископа, членов постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этой встречей, Папа стремится проявить знак своей близости к УГКЦ, которая совершает пастырское служение, как в Украине, так и в различных частях мира.

Также, эта встреча предоставит еще одну возможность к более глубокому анализу жизни и потребностей Украины, отмечается в сообщении.

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Ватикан, Папа Римский, УГКЦ, Франциск.
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