Папа Римский хочет встретиться с митрополитами УГКЦ

Новости Украины: Папа Римский Франциск зовет в Ватикан митрополитов УГКЦ.

Папа Римский Франциск приглашает митрополитов Украинской греко-католической церкви в Ватикан на встречу, которая должна состояться в июле.

Об этом сообщает сайт Апостольской нунциатуры в Украине.

"В деликатной и сложной ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец Франциск решил пригласить в Рим на 5-6 июля 2019 года Верховного Архиепископа, членов постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этой встречей, Папа стремится проявить знак своей близости к УГКЦ, которая совершает пастырское служение, как в Украине, так и в различных частях мира.

Также, эта встреча предоставит еще одну возможность к более глубокому анализу жизни и потребностей Украины, отмечается в сообщении.