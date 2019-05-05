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Именины (День Ангела) Виталия: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Виталия: значение имени и поздравления
08:44 Вс, 5 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Имя Виталий происходит от латинского слова "виталис".

Происхождение древнегреческое – из латинского языка. Значение имени – жизненный. Имеет тот же корень, что и слова витамин, витализм, витаскон. Уравновешенны, умны (умеют держать себя в руках), хитры; коренастые, среднего роста. Гиперсексуальны, способны осуществлять несколько контактов подряд, упрямы. Свой глубокий ум стремятся не перегружать. Могли бы достичь многого, да лень мешает.

С самого детства Виталий беспрекословно слушается родителей, обладает мягким характером, уступчив и добр. Из родителей всегда тянется к матери. Охотно играет с детьми своего возраста, но в играх не пытается занимать главенствующую позицию, а напротив, старается помочь всем, кому это необходимо. Ему можно поручать контроль над младшими детьми, он успешно с этим справится. Виталий легко знакомится с новыми людьми и находит общий язык.

В своей будущей супруге хочет увидеть свою мать. Она должна быть практически точно копией. Независимо от возраста Виталии всегда мягкие люди. И даже если на них находит гнев, то это не больше, чем просто маска. Не нужно отвечать им тем же. Пройдет немного времени и станет заметно, что он просто не умеет злиться.

Виталий достаточно общителен, но в его характере присутствует некая единоличность. Он может войти в себя на некоторое время. Например, когда занимается каким-либо любимым делом, его не нужно отвлекать. Обладает хорошим чувством юмора.

Виталий интересуется музыкой, шахматами, к азартным играм равнодушен, но может составить компанию для игры в карты.

Поздравления

Виталий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

Виталий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

Ты интересен, элегантен и красив,

Твои поступки вызывают уваженье,

Так пусть судьба подарит и везенье,

Чтоб стал у жизни радостным мотив!

Пусть, Виталий, мечтам твоим сбыться

Позволит судьба и фортуна,

Чтоб счастья прекрасная птица

В окошко изящно вспорхнула.

Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,

Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,

Пусть все печали обойдут стороною,

Пусть только все хорошее случается с тобою.

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.

Лучшие поздравления со 100-летним юбилеем в стихах и открытках

Виталик, ты счастливым будь,

И никогда не унывай,

Про все плохое ты забудь –

И про тревогу, про печаль.

Ты именины проведи,

Чтоб никогда их не забыть,

Желаю в этот день тебе

Веселым и счастливым быть!

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