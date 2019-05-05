Именины (День Ангела) Виталия: значение имени и поздравления

Происхождение древнегреческое – из латинского языка. Значение имени – жизненный. Имеет тот же корень, что и слова витамин, витализм, витаскон. Уравновешенны, умны (умеют держать себя в руках), хитры; коренастые, среднего роста. Гиперсексуальны, способны осуществлять несколько контактов подряд, упрямы. Свой глубокий ум стремятся не перегружать. Могли бы достичь многого, да лень мешает.
С самого детства Виталий беспрекословно слушается родителей, обладает мягким характером, уступчив и добр. Из родителей всегда тянется к матери. Охотно играет с детьми своего возраста, но в играх не пытается занимать главенствующую позицию, а напротив, старается помочь всем, кому это необходимо. Ему можно поручать контроль над младшими детьми, он успешно с этим справится. Виталий легко знакомится с новыми людьми и находит общий язык.
В своей будущей супруге хочет увидеть свою мать. Она должна быть практически точно копией. Независимо от возраста Виталии всегда мягкие люди. И даже если на них находит гнев, то это не больше, чем просто маска. Не нужно отвечать им тем же. Пройдет немного времени и станет заметно, что он просто не умеет злиться.
Виталий достаточно общителен, но в его характере присутствует некая единоличность. Он может войти в себя на некоторое время. Например, когда занимается каким-либо любимым делом, его не нужно отвлекать. Обладает хорошим чувством юмора.
Виталий интересуется музыкой, шахматами, к азартным играм равнодушен, но может составить компанию для игры в карты.
Поздравления
Виталий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови.
Виталий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови
Ты интересен, элегантен и красив,
Твои поступки вызывают уваженье,
Так пусть судьба подарит и везенье,
Чтоб стал у жизни радостным мотив!
Пусть, Виталий, мечтам твоим сбыться
Позволит судьба и фортуна,
Чтоб счастья прекрасная птица
В окошко изящно вспорхнула.
Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,
Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,
Пусть все печали обойдут стороною,
Пусть только все хорошее случается с тобою.
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пускай всегда отличным будет настроенье,
Пускай фортуна улыбается тебе всегда,
Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.
Виталик, ты счастливым будь,
И никогда не унывай,
Про все плохое ты забудь –
И про тревогу, про печаль.
Ты именины проведи,
Чтоб никогда их не забыть,
Желаю в этот день тебе
Веселым и счастливым быть!