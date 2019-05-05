Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди

Новости Украины: Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет в основном сухой и теплой, но только не в западных областях, там местами пройдут дожди.

В Украине в ближайшие сутки, 5 мая, в западных областях ожидается влажная и умеренно теплая погода, на остальной территории – тепло и колебание относительной влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях прогнозируются дожди, днем на крайнем западе – местами значительные дожди, в северных и местами центральных областях ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в западных областях 14-20°. В Киеве 5 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +9...+11, днем +15...+17

Львов – дождь, ночью +7...+9, днем +14...+16

Ивано-Франковск – дождь, ночью +7...+9, днем +14...+16

Тернополь – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Черновцы – дождь, ночью +7...+9, днем +19...+21

Хмельницкий – дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20

Луцк – ясно, ночью +7...+9, днем +15...+17

Ровно – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18

Житомир – дождь, ночью +10...+12, днем +20...+22

Винница – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +19...+22

Одесса – ясно, ночью +11...+13, днем +19...+21

Николаев – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Херсон – ясно, ночью +8...+10, днем +21...+23

Симферополь – ясно, ночью +9...+11, днем +19...+21

Кропивницкий – ясно, ночью +10...+12, днем +21...+23

Черкассы – ясно, ночью +10...+12, днем +21...+23

Чернигов – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Сумы – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Полтава – ясно, ночью +9...+11, днем +20...+22

Днепр – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24

Запорожье – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24

Донецк – ясно, ночью +10...+12, днем +21...+23

Луганск – ясно, ночью +7...+9, днем +22...+24

Харьков – ясно, ночью +8...+10, днем +23...+25

Киев – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

В Украине 6 мая временами ожидаются дожди, местами грозы, лишь в восточной части – без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26°.

В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. В Киеве 6 мая ночью без существенных осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

На 7 мая по Украине прогнозируют также облачную погоду с прояснениями. Временами дожди, местами грозы, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ветер южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26° (7 мая в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 11-16°). В Карпатах дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

По Киеву и области 7 мая облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами грозы, лишь ночью 6 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua

8 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, только в большинстве западных областей без осадков. 9 мая на Правобережье без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы.

Температура 8-9 мая ночью 4-10°, в западной части страны 1-7° тепла, днем 12-18°, в восточных областях до 22°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла. В Киеве и области 8 мая кратковременные дожди, 9 мая без осадков. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали, что в мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.