Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди

В Украине в ближайшие сутки, 5 мая, в западных областях ожидается влажная и умеренно теплая погода, на остальной территории – тепло и колебание относительной влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях прогнозируются дожди, днем на крайнем западе – местами значительные дожди, в северных и местами центральных областях ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в западных областях 14-20°. В Киеве 5 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°.
Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:
В Украине 6 мая временами ожидаются дожди, местами грозы, лишь в восточной части – без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26°.
В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. В Киеве 6 мая ночью без существенных осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.
Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua
На 7 мая по Украине прогнозируют также облачную погоду с прояснениями. Временами дожди, местами грозы, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ветер южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26° (7 мая в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 11-16°). В Карпатах дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.
По Киеву и области 7 мая облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами грозы, лишь ночью 6 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°.
Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua
8 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, только в большинстве западных областей без осадков. 9 мая на Правобережье без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы.
Температура 8-9 мая ночью 4-10°, в западной части страны 1-7° тепла, днем 12-18°, в восточных областях до 22°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла. В Киеве и области 8 мая кратковременные дожди, 9 мая без осадков. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.
Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики рассказали, что в мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.
"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.