У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Новости Украины: Рамадан – священный месяц в Исламе, в этом году начинается 5 мая с закатом солнца и заканчивается 4 июня вечером, после чего начнется праздник Ид аль Фитр ("Ураза-байрам").

С 5 мая по 4 июня мусульмане во всем мире встречают и проводят один из важных периодов для последователей ислама - священный месяц Рамадан. Он для ислама очень важен - это месяц обязательного поста и молитв, переосмысления жизни, очищения души и тела.

Рамадан – месяц поста и духовного очищения, в разных мусульманских странах может начинаться в разное время – зависит это от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны. Мусульмане поздравляют друг друга с наступлением Рамадана, так как именно в этот месяц был ниспослан Коран, который играет в жизни каждого правоверного особую роль.

Священный месяц Рамадан

Месяц Рамадан, который верующие мусульмане считают своей главной обязанностью в году, очень важен в Исламе. Это священный месяц обязательного поста и ежедневных молитв – время зарабатывать вечный Рай.

В священный месяц Рамадан удостоить великой награды могут многие дела: пост, пять ежедневных молитв (намаз), молитва "Таравих", искренняя мольба-ду'а, вечерний (ифтар) и предрассветный прием пищи (сухур), а также пожертвования и многие другие благие поступки и дела.

Праведники считают, что пост помогает мусульманину контролировать негативные эмоции и качества, такие как гнев, ненависть, жадность, а также бороться с одолевающими его страстями. В Исламе приблизиться к Всевышнему надеются посредством поста. А ввиду того, что приближение к Аллаху и есть смысл жизни правоверного, пост занимает важное место в Исламе.

В первую очередь, пост призван усмирить душу и тело, а также точно исполнить указания Аллаха.

Как соблюдать пост Священный пост

Рамадан начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца – в дневное время правоверные отказываются от приема пищи.

В Исламе во время поста предусмотрены два ночных приема пищи: сухур – предрассветный и ифтар – вечерний. Завершить предрассветную трапезу желательно хотя бы за полчаса до рассвета, а ифтар нужно начать сразу после вечерней молитвы.

Соблюдение этих двух приемов пищи поощряется дополнительной наградой, хотя пропуск – не является нарушением поста. Согласно Корану, лучшая пища для ночной трапезы – вода и финики.

Предрассветная трапеза

Еще пророк Мухаммад говорил о важности предрассветного приема пищи.

Он говорил: "Принимайте пищу перед рассветом в дни поста! Воистину, в сухуре – Божья благодать (баракят)!"

Мусульмане в течение всего Рамадана проводят утренний прием пищи еще до рассвета. Они верят, что за такое действие Аллах очень сильно вознаградит. Переедать во время сухура не стоит, но съесть следует достаточное количество еды – он придает сил на целый день. Прием пищи заканчивать рекомендуется за 10-20 минут до времени указанного в календаре.

День поста, если верующий пропустит сухур, остается в силе, но вознаграждения он не получит.

Вечерняя трапеза

К вечернему приему пищи нужно приступить сразу же после захода солнца, то есть после четвертой, предпоследней молитвы в эти сутки. Иша – ночная молитва – последняя из пяти обязательных ежедневных молитв, следует после ифтар. Медики ифтар пропускать не рекомендуют, это может плохо отразится на организме. Пить воду сразу же после еды не рекомендуется, чтобы не перегрузить желудок за несколько часов летней ночи и в то же время зарядиться на долгий голодный день энергией. Выпить воду лучше где-то через час, когда появится чувство жажды.

Что можно и нельзя есть

Употреблять во время сухура рекомендовано сложные углеводы – салат из овощей, хлеб из пророщенного зерна, блюда из круп. Сложные углеводы обеспечат организм энергией, притом что они долго перевариваются. Подойдут также сухофрукты – финики, орехи – миндаль и фрукты – бананы. Утром не следует вкушать белковую пищу — она загружает печень, которая во время поста работает без перерыва. В это время суток не стоит есть жареную, жирную и копченую пищу, а также рыбу, так как после нее пить захочется. Отказаться нужно и от кофе. Мясные и овощные блюда можно есть во время ифтара, а также блюда из круп и сладости в небольшом количестве. Кстати, сладости можно заменить финиками или фруктами. А вот воды пить нужно много. Также можно выпить компот, чай, морс, сок и кисель. Жирную и жареную пищу принимать вечером не желательно – она вызовет изжогу и отложится в лишних килограммах. Продукты быстрого приготовления – различные каши в пакетах, также нужно исключить из вечернего рациона. Такие блюда вас не насытят, и буквально через час или два вы вновь захотите есть, так как они содержат соль и другие специи. На время поста Рамадан из меню лучше вообще исключить колбасу и сосиски. Колбасные изделия, которые плохо влияют на печень и почки и утоляют голод лишь на несколько часов, способны развить жажду.

Правила Рамадана

Пост в Рамадан соблюдать обязан каждый совершеннолетний мусульманин. Во время поста все должны придерживаться установленных правил – много молиться и подтверждать ежедневно свое намерение участвовать в этом празднике во имя Аллаха. Мусульмане в течение месяца Рамадан в дневное время с целью искупления своих грехов отказываются не только от приема пищи, но и питья, курения и интимной близости.

Рамадан – это священный месяц, который предназначен для очищения души и тела, для переосмысления жизни в целом. Поэтому исполнение религиозного долга Аллах не засчитает без ежедневных молитв (намазов). Воздерживаться в этот строгий пост следует от злых мыслей и намерений, совершать чаще намазы, избегать порочащих поступков и неблагочестивых людей. Освобождаются от поста в священный Рамадан старики и воины, больные люди, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста является обязательным в другой, более благоприятный период.

Что нельзя делать в пост

Пост нарушают в священный месяц Рамадан и требуют искупления (кяффара) следующие действия – преднамеренное принятие пищи, жидкости, лекарств и всего того, что пригодно к употреблению, а также курение и супружеская близость. Возмещения требуют и следующие обстоятельства, которые нарушают пост: использование клизмы; попадание лекарств внутрь организма через нос и уши; попадание воды в носоглотку при совершении омовения; преднамеренный вызов рвоты; начало менструации или послеродовой период. Мусульманин, нарушивший пост, должен определенную сумму деньгами или продуктами заплатить нуждающемуся, таким образом восполняя пост. Вступление в интимные отношения является одним из самых серьезных нарушений. За это нарушение мусульманин должен либо накормить 60 бедняков, либо соблюдать 60 дней непрерывный строгий пост.

Ночь Предопределения

Последние десять дней поста являются особенно строгими и ответственными, так как самая важная ночь в году для каждого мусульманина – Ляйлят-аль-Кадр или Ночь Могущества и Предопределения, приходится на одну из 10 последних ночей Рамадана. По приданию, именно в это время пророк Мухаммед получил первые откровения от архангела Джебраила – он спустился к молящемуся пророку и передал ему Коран. Хотя, некоторые источники указывают, что Ночь Могущества и Предопределения приходится на 27 число Рамадана Этой Ночи в священном Коране посвящена целая сура – "Инна анзалнагу". В ней говорится, что Ночь Могущества лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет