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Для военнослужащих в зоне ООС тестируют электронную систему заказа снаряжения

Для военнослужащих в зоне ООС тестируют электронную систему заказа снаряжения
15:16 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины: Бойцы ОС смогут заказывать себе военное снаряжение через электронный кабинет.

В Объединенных силах тестируют электронную систему, благодаря которой каждый военнослужащий через личный кабинет сможет выбрать и заказать необходимое обмундирование и экипировку.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, программа позволит вывести на новый уровень систему вещевого обеспечения военнослужащих, которые несут службу в районе проведения ООС, и предотвратит коррупционные действия или другие махинации с экипировкой воинов.

После испытания и внедрения программы планируется подключить к системе и другие виды обеспечения, в том числе и финансовое.

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Система предоставит каждому военнослужащему возможность прозрачно, эффективно и удобно контролировать и оперировать всеми видами обеспечения.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявлял, что четырехлетний план по реформированию Вооруженных сил Украины и Минобороны в течение 2017-2018 годов выполнен на 68%.

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ВСУ, Электронный кабинет, Экипировка, ООС.
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