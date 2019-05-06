Прогноз погоды 6 мая: Дождь и грозы на большей части территории Украины

6 мая по всей территории страны временами ожидаются дожди, местами грозы, лишь в восточной части – без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26°.
В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. В Киеве 6 мая ночью без существенных осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.
Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:
- Ужгород – ясно, ночью +7...+9, днем +9...+11
- Львов – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11
- Ивано-Франковск – дождь, ночью +6..+8, днем +10...+12
- Тернополь – дождь, ночью +7...+9, днем +8...+10
- Черновцы – дождь, ночью +8...+10, днем +12...+14
- Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +12...+14
- Луцк – ясно, ночью +5...+7, днем +8...+10
- Ровно – дождь, ночью +6...+8, днем +8...+10
- Житомир – дождь, ночью +11...+13, днем +15...+17
- Винница – дождь и грозы, ночью +10...+12, днем +17...+19
- Одесса – ясно, ночью +11...+13, днем +17..+19
- Николаев – ясно, ночью +10...+12, днем +18...+20
- Херсон – ясно, ночью +11...+13, днем +19...+21
- Симферополь – ясно, ночью +9...+11, днем +18...+20
- Кропивницкий – ясно, ночью +10...+12, днем +19...+21
- Черкассы – ясно, ночью +9...+11, днем +17...+19
- Чернигов – ясно, ночью +10...+12, днем +18...+20
- Сумы – ясно, ночью +9...+11, днем +18...+20
- Полтава – ясно, ночью +9...+11, днем +20...+22
- Днепр – ясно, ночью +11...+13, днем +22...+24
- Запорожье – ясно, ночью +10...+12, днем +20...+22
- Донецк – ясно, ночью +10...+12, днем +22...+24
- Луганск – ясно, ночью +10...+12, днем +23...+25
- Харьков – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24
- Киев – ясно, ночью +10...+12, днем +15...+17
Напомним, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
В мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.