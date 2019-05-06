Прогноз погоды 6 мая: Дождь и грозы на большей части территории Украины

Новости Украины: По информации Украинского гидрометцентра, 6 мая, сухая погода сохранится лишь в восточной части страны.

6 мая по всей территории страны временами ожидаются дожди, местами грозы, лишь в восточной части – без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26°.

В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. В Киеве 6 мая ночью без существенных осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +7...+9, днем +9...+11

Львов – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11

Ивано-Франковск – дождь, ночью +6..+8, днем +10...+12

Тернополь – дождь, ночью +7...+9, днем +8...+10

Черновцы – дождь, ночью +8...+10, днем +12...+14

Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +12...+14

Луцк – ясно, ночью +5...+7, днем +8...+10

Ровно – дождь, ночью +6...+8, днем +8...+10

Житомир – дождь, ночью +11...+13, днем +15...+17

Винница – дождь и грозы, ночью +10...+12, днем +17...+19

Одесса – ясно, ночью +11...+13, днем +17..+19

Николаев – ясно, ночью +10...+12, днем +18...+20

Херсон – ясно, ночью +11...+13, днем +19...+21

Симферополь – ясно, ночью +9...+11, днем +18...+20

Кропивницкий – ясно, ночью +10...+12, днем +19...+21

Черкассы – ясно, ночью +9...+11, днем +17...+19

Чернигов – ясно, ночью +10...+12, днем +18...+20

Сумы – ясно, ночью +9...+11, днем +18...+20

Полтава – ясно, ночью +9...+11, днем +20...+22

Днепр – ясно, ночью +11...+13, днем +22...+24

Запорожье – ясно, ночью +10...+12, днем +20...+22

Донецк – ясно, ночью +10...+12, днем +22...+24

Луганск – ясно, ночью +10...+12, днем +23...+25

Харьков – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24

Киев – ясно, ночью +10...+12, днем +15...+17

Напомним, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

В мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.