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Прогноз погоды 6 мая: Дождь и грозы на большей части территории Украины

Прогноз погоды 6 мая: Дождь и грозы на большей части территории Украины
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: По информации Украинского гидрометцентра, 6 мая, сухая погода сохранится лишь в восточной части страны.

6 мая по всей территории страны временами ожидаются дожди, местами грозы, лишь в восточной части – без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26°.

В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. В Киеве 6 мая ночью без существенных осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью +7...+9, днем +9...+11
  • Львов – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +6..+8, днем +10...+12
  • Тернополь – дождь, ночью +7...+9, днем +8...+10
  • Черновцы – дождь, ночью +8...+10, днем +12...+14
  • Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +12...+14
  • Луцк – ясно, ночью +5...+7, днем +8...+10
  • Ровно – дождь, ночью  +6...+8, днем +8...+10
  • Житомир – дождь, ночью +11...+13, днем +15...+17
  • Винница – дождь и грозы, ночью +10...+12, днем +17...+19
  • Одесса – ясно, ночью +11...+13, днем +17..+19
  • Николаев – ясно, ночью +10...+12, днем +18...+20
  • Херсон – ясно, ночью +11...+13, днем +19...+21
  • Симферополь – ясно, ночью +9...+11, днем +18...+20
  • Кропивницкий – ясно, ночью +10...+12, днем +19...+21
  • Черкассы – ясно, ночью +9...+11, днем +17...+19
  • Чернигов – ясно, ночью +10...+12, днем +18...+20
  • Сумы – ясно, ночью +9...+11, днем +18...+20
  • Полтава – ясно, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Днепр – ясно, ночью +11...+13, днем +22...+24
  • Запорожье – ясно, ночью +10...+12, днем +20...+22
  • Донецк – ясно, ночью +10...+12, днем +22...+24
  • Луганск – ясно, ночью +10...+12, днем +23...+25
  • Харьков – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24
  • Киев – ясно, ночью +10...+12, днем +15...+17

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2019: все знаки Зодиака

Напомним, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

В мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.

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Дожди, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Грозы, 6 мая, Погода 6 мая, Прогноз погоды 6 мая в Украине.
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