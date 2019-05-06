Скачать
Понедельник, 06.05.2019
Выезд ребенка за границу: в МВД рассказали, какие нужны документы
Выезд ребенка за границу: в МВД рассказали, какие нужны документы
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону

День ангела Георгия: значение имени и поздравления

Смотрите фото (6)
День ангела Георгия: значение имени и поздравления
08:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

В других странах имя звучит как Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, ежи. В Древней Руси Георгия также называли Гюрги, Дюрги и Дюк, в Армении распространено обращение Геворг (Геворк, Георг), в Грузии – Гиви.

Помимо многочисленных уменьшительно-ласкательных форм, в русском языке у имени Георгий существует два производных имени, которые сейчас считаются самостоятельными именами: Юрий и егор. От каждого аналога имени Георгий в различных странах и языках были образованы женские имена – Георгина, Георгия, Иржина, Жоржина, Джорджия, Джорджиана, Джорджина, Жоржетта, Хорхелина, Дьердьи, Йорга, Йоргина и другие.

В христианстве особо почитается святой Георгий Победоносец, который был каппадокийским воином, принявшим во II веке нашей эры мученическую смерть. После смерти святой Георгий явился на землю, чтобы убить чудовищного дракона (змея), пожиравшего людей на территории современного Ливана, что в последствии стало излюбленным сюжетом иконописцев ("Чудо Георгия о змие"). Среди православных святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в католицизме он также покровитель рыцарства и рыцарских походов. Георгий Победоносец считается небесным покровителем многих стран и городов. "Георгиевский крест" используется во флагах флотов Англии и Грузии.

В детстве Георгий малообщительный ребенок. ему нравится играть одному, но не потому что он тихоня, а потому что его скромность не позволяет ему попроситься к ребятам в игру. Мальчишки часто выбирают Георгия как самого главного хранителя тайн. Он не расскажет ни ребенку, ни взрослому то, о чем попросили хранить молчание. Георгий внимательный слушатель, он добродушен и благожелателен, поэтому не остается без друзей и знакомых, несмотря на свою скромность.

Георгий аккуратен и старателен. Приложит все усилия, чтобы выполнить дело тщательно и в срок. Из таких мужчин получаются замечательные заместители, которые должны делать много дел, но при этом не желают пожинать плоды славы.

Георгий не злопамятен, не обижается на шутки и имеет хорошее чувство юмора. При этом у него замечательная память, но вот умение хранить секреты не позволяет ему взболтнуть чего-либо лишнего. Георгий любит веселье, в своей компании он открытый и общительный молодой человек, а с незнакомыми людьми держится настороженно.

Нерешительность и застенчивость Георгия могут помешать ему найти свою половину. Но благодаря тому, что у него много друзей, все же это становится осуществимым. Именно друзья познакомят его, создадут атмосферу, где эта избранница станет "своей" в компании. И вот тогда Георгию будет легче с ней общаться и объясниться. Предательства со стороны любимой женщины Георгий вряд ли простит, поэтому свою пассию он ищет особенно тщательно.

Поздравления

Георгий, твое имя означает – земледелец,

Ты мастер, на все руки умелец,

Сегодня именины у тебя, поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Пусть каждый день будет самым лучшим,

Пусть представится тебе счастливый случай,

Пускай удача выбирает лишь тебя,

Пусть будет судьба к тебе щедра.

Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Георгий, сегодня именины у тебя, прими поздравленья,

Пускай желанья исполняются по щучьему веленью,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай в доме навсегда поселится счастья птица.

Крепкого здоровья желаю от всей души,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пускай везет тебе во всем, всегда,

Пусть в жизни будет только белая полоса.

Ангел – хранитель тебя крылом коснулся,

День обычный в праздник обернулся,

Георгий, сегодня именины у тебя,

Ты самый главный виновник торжества.

Желаем жизни тебе полной и счастливой,

Пусть судьба будет удивительной, красивой,

Пусть все беды в бессилье от тебя убегают,

Пускай твои успехи вершины достигают.

Георгий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Именины (День Ангела) Виталия: значение имени и поздравления

Георгий, масса пожеланий

В день именин тебе с душой!

Добра желаю и дерзаний,

Мечты красивой и большой!

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Идут успехи чередой.

И пусть навеки станет счастье

Твоей единственной судьбой!

С Днем именин поздравлю Вас, Георгий!

Веселья, радости желаю в жизни Вам!

И этот день желаю Вам запомнить,

Чтоб перенес он Вас к Вашим мечтам!

Георгий, в жизни будет много света,

Пусть счастье он подарит Вам сейчас!

Хранитель ангел пусть подарит лето,

Сама любовь чтобы влюбилась в Вас!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 6 мая, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Поздравления с днем ангела, Поздравления с днем Георгия, Поздравления с именинами, Именины Георгия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин провел встречу с Зеленским: Намерен предложить свою отставку
02 Эксперты назвали самое жиросжигающие блюда
03 Приметы и обряды на 6 мая – День Егория Вешнего
04 Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе
05 Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.04 - 5.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Погода резко испортится: в Украину идут дожди, заморозки и снег
Погода резко испортится: в Украину идут дожди и заморозки
В Украине сократились золотовалютные резервы
В Украине сократились золотовалютные резервы
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь