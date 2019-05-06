Именины (День Ангела) Юрия: значение имени и поздравления

Новости Украины: Произошло это имя от латинского "jura", что означает "клясться", "давать клятву", поэтому имя также трактуют как "верный".

Имя Юрий – русская форма греческого имени Георгий, означающего "земледелец". И эта версия является традиционной, основной. В данном контексте у имени Юрий появляется много европейских аналогов – это все формы имён Георгий и Егор, хотя все они употребляются самостоятельно и независимо друг от друга.

По второй версии, имя Юрий – это славянское имя. По одному мнению, имя Юрий имеет отношение к понятию "высокое место", поэтому может иметь перевод "высокий" в значении важный, почётный – "высочтимый". Также есть мнение, что имя Юрий могло появиться от глагола "юрить", т.е. спешить, торопиться, быть проворным, быстрым, резвым. Поэтому в данном случае трактовки у имени Юрий может быть гораздо больше. Возможно, что после появления христианства на Руси славянскому языческому имени дали новую жизнь.

Европейское написание имени Юрий – Yuri – также является японским и корейским женским именем. В Японии это имя означает "лилия" (идентично женским именам Лилия и Лилиана), в Корее возможны различные варианты в зависимости от используемого иероглифа.

Юрии в детстве очень тихие мальчики. Они несколько замкнуты, часто живут в своем собственном мире. Очень любят спокойные, нешумные занятия – рыбалка, разведение растений, ухаживание за животными, коллекционирование. Юрии сосредоточены, вдумчивы и не скоры на решения.

Юрий не любит обращать на себя внимание других, но люди сами тянутся к нему, так как обладатель этого имени не лишен харизмы. Люди чувствуют в нем сильную, волевую личность.

Его аккуратность, педантичность и природная красота помогают находить ему верных друзей. В браке Юрий верен и любит детей. Но все инициативы в семейной жизни, все нововведения в обычный привычный образ жизни Юрия всегда исходят от его жены. Это касается и поездок в отпуск, и приобретение автомобиля или дома, посещения или приема гостей. Юрий очень домовитый хозяин, любит комфорт и порядок.

Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или же звездами кино, музыки и литературы.

Поздравления

Юрий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Юрий, Юрий... В слове есть

Сила резвая и честь

И ещё есть сторона,

Что не всякому видна.

Можешь ты кумиром быть,

Остро, весело шутить,

В жизни можешь преуспеть,

Многих выручить, согреть.

Воплоти свои мечты

До небесной высоты!

Много слов, а суть одна —

Чашу счастья пей до дна!

День ангела – чудесный этот праздник!

Тебе так много хочется сказать,

Есть пожеланий много самых разных,

Но буду Юре в этот день желать

Здоровья, чтобы сил всегда хватало,

Веселья, чтоб жилось тебе легко,

Чтоб было самых лучших дел немало,

Чтоб ты мечтал и мыслил широко!

Желаю Юре вдохновенья,

Всегда удачи и везенья.

Ты заслужил счастливым быть,

Ты заслужил друзей любить.

Хочу о главном рассказать –

Я буду лучшего желать.

Пускай сопутствует успех

И чаще слышен будет смех!

Юрий, поздравляем с личным днем,

И желаем неприлично много денег,

Счастья и здоровья к ним притом,

Не страдать похмельем в воскресенье.

Чтоб дела шли только вверх и вверх,

Разрушались с легкостью преграды,

Чтобы в доме раздавался смех,

И тебе все были в жизни рады.

Бывает разным Юрий:

Уже который год —

То пронесется бурей,

То козырем пойдет!

А то — дыханья тише,

Один и налегке,

Пройдет, как кот по крыше,

И сядет в уголке.

Ты, Юрий, молодчина! —

Я встану в полный рост. —

Есть веская причина

Поднять заздравный тост!

Желаю Юрию удачи,

И человеческого счастья,

Чтоб становился ты богаче,

И вкус познал великий власти,

Чтоб был достойным человеком,

И за себя умел стоять,

Чтоб за тобой шагала следом

Любви и радости печать!