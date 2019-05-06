Именины (День Ангела) Юрия: значение имени и поздравления

Имя Юрий – русская форма греческого имени Георгий, означающего "земледелец". И эта версия является традиционной, основной. В данном контексте у имени Юрий появляется много европейских аналогов – это все формы имён Георгий и Егор, хотя все они употребляются самостоятельно и независимо друг от друга.
По второй версии, имя Юрий – это славянское имя. По одному мнению, имя Юрий имеет отношение к понятию "высокое место", поэтому может иметь перевод "высокий" в значении важный, почётный – "высочтимый". Также есть мнение, что имя Юрий могло появиться от глагола "юрить", т.е. спешить, торопиться, быть проворным, быстрым, резвым. Поэтому в данном случае трактовки у имени Юрий может быть гораздо больше. Возможно, что после появления христианства на Руси славянскому языческому имени дали новую жизнь.
Европейское написание имени Юрий – Yuri – также является японским и корейским женским именем. В Японии это имя означает "лилия" (идентично женским именам Лилия и Лилиана), в Корее возможны различные варианты в зависимости от используемого иероглифа.
Юрии в детстве очень тихие мальчики. Они несколько замкнуты, часто живут в своем собственном мире. Очень любят спокойные, нешумные занятия – рыбалка, разведение растений, ухаживание за животными, коллекционирование. Юрии сосредоточены, вдумчивы и не скоры на решения.
Юрий не любит обращать на себя внимание других, но люди сами тянутся к нему, так как обладатель этого имени не лишен харизмы. Люди чувствуют в нем сильную, волевую личность.
Его аккуратность, педантичность и природная красота помогают находить ему верных друзей. В браке Юрий верен и любит детей. Но все инициативы в семейной жизни, все нововведения в обычный привычный образ жизни Юрия всегда исходят от его жены. Это касается и поездок в отпуск, и приобретение автомобиля или дома, посещения или приема гостей. Юрий очень домовитый хозяин, любит комфорт и порядок.
Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или же звездами кино, музыки и литературы.
Поздравления
Юрий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Юрий, Юрий... В слове есть
Сила резвая и честь
И ещё есть сторона,
Что не всякому видна.
Можешь ты кумиром быть,
Остро, весело шутить,
В жизни можешь преуспеть,
Многих выручить, согреть.
Воплоти свои мечты
До небесной высоты!
Много слов, а суть одна —
Чашу счастья пей до дна!
День ангела – чудесный этот праздник!
Тебе так много хочется сказать,
Есть пожеланий много самых разных,
Но буду Юре в этот день желать
Здоровья, чтобы сил всегда хватало,
Веселья, чтоб жилось тебе легко,
Чтоб было самых лучших дел немало,
Чтоб ты мечтал и мыслил широко!
Желаю Юре вдохновенья,
Всегда удачи и везенья.
Ты заслужил счастливым быть,
Ты заслужил друзей любить.
Хочу о главном рассказать –
Я буду лучшего желать.
Пускай сопутствует успех
И чаще слышен будет смех!
Юрий, поздравляем с личным днем,
И желаем неприлично много денег,
Счастья и здоровья к ним притом,
Не страдать похмельем в воскресенье.
Чтоб дела шли только вверх и вверх,
Разрушались с легкостью преграды,
Чтобы в доме раздавался смех,
И тебе все были в жизни рады.
Бывает разным Юрий:
Уже который год —
То пронесется бурей,
То козырем пойдет!
А то — дыханья тише,
Один и налегке,
Пройдет, как кот по крыше,
И сядет в уголке.
Ты, Юрий, молодчина! —
Я встану в полный рост. —
Есть веская причина
Поднять заздравный тост!
Желаю Юрию удачи,
И человеческого счастья,
Чтоб становился ты богаче,
И вкус познал великий власти,
Чтоб был достойным человеком,
И за себя умел стоять,
Чтоб за тобой шагала следом
Любви и радости печать!