День матери 2019 в Украине: традиции праздника

Новости Украины: День матери ежегодно в Украине отмечают во второе воскресенье мая, 12 мая.

Праздник имеет международный статус и празднуется в десятках стран мира.

Праздник отмечают по всему миру, однако в некоторых странах он выпадает на понедельник.

В этот день в Украине традиционно благодарят матерей за то, что они подарили жизнь. В День матери дети поздравляют матерей песнями и стихами, которые сохранились с давних времен.

Кроме того, некоторые семьи в этот праздник собираются для того, чтобы поблагодарить матерей за их нелегкий труд.

В некоторых странах также существуют свои интересные традиции, связанные с Днем матери. Так, в США и Австралии в этот день принято носить гвоздику на одежде.

Традиции Дня матери в Украине

В Украине в этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, поделки, сделанные своими руками, и посвящают матерям стихи или песни. Цветы, небольшие милые подарки, открытки и пожелания – все это стало атрибутами празднования Дня матери в Украине.

Довольно часто можно увидеть, как муж поздравляет с этим праздником жену, которая подарила ему ребенка. Самое главное в этот день – это искренняя благодарность за жизнь матери. В этот день дарят ей свое время, внимание и заботу.