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Луценко предположил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе

Луценко предположил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: пресс-служба ГПУ

Новости Украины: В Украине самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в Украине – самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе.

"Я горжусь тем, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе, и, думаю, по Европе в целом", - сказал он журналистам на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.

По словам генпрокурора, за последние годы в Украине не было видимых уголовных инцидентов на почве антисемитизма.

Ю.Луценко считает, что это заслуга правоохранителей, которые проводят профилактику или быстро раскрывают такие преступления.

В то же время, генпрокурор отметил, что в данный момент главным вызовом являются проявления правого экстремизма, который ощутим во всей Европе и в Украине.

"Все парамилитарные формирования необходимо приводить в рамки закона и не допускать никаких антинациональных проявлений", - констатировал он.

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Напомним, результаты опроса американского центра Pew Research Center, который проводился в 18 странах Центральной и Восточной Европы показали, что самый низкий уровень бытового антисемитизма среди стран Восточной Европы зафиксирован в Украине: только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Также низкие показатели наблюдаются в Сербии и Болгарии – по 7%.

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Киев, Юрий Луценко, Антисемитизм, Евреи, Kyiv Jewish Forum.
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