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В СБУ рассказали, как Россия разжигает конфликты на национальной почве в Украине

В СБУ рассказали, как Россия разжигает конфликты на национальной почве в Украине
14:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Заместитель председателя СБУ заявил, что Россия с помощью спецслужб пытается представить Украину как страну, где возрождается фашизм.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявляет, что Россия с помощью спецслужб пытается представить Украину как страну, где возрождается фашизм.

Об этом он сказал во время Киевского еврейского форума.

Кононенко отметил, что Украина является "толерантным государством, которому не присущи межнациональные конфликты".

"В XXI веке мы столкнулись с проблемой создания искусственных конфликтов. И, к сожалению, это внешнее вмешательство Российской Федерации. Это стало тактикой и одним из отдельных направлений гибридной войны, которая уже более 5 лет идет на территории Украины", - сказал он.

Представитель СБУ подчеркнул, что цель России - дестабилизация ситуации внутри Украины, дискредитация Украины в глазах мирового сообщества, а также "создание оснований, искусственного основания для открытого военного вторжения на территорию нашего государства".

"С 2014 года мы столкнулись с целым рядом проблем. Создание искусственных конфликтов с целью создания и появления новых "автономий", - отметил Кононенко.

Он добавил, что, в частности, в 2014-2015 годах шла борьба с созданием так называемой "Бессарабской автономии", а в 2014-2016 годах происходило искусственное раздувание "венгерского конфликта" и попытки создания "отдельной территории на Закарпатье".

Комментируя вопрос антисемитизма, Кононенко выделил "два ярких факта деятельности иностранных спецслужб по разжиганию именно этого направления". Так, группа, которая действовала на территории Черкасской области и состояла из представителей "отечественного криминалитета", "во исполнение задачи российской стороны совершила 9 преступлений, среди которых два - по отношению к еврейству".

"Бросок гранаты на территории историко-культурного центра имени Раби Нахмана в городе Умани, совершенный 21 сентября 2017 года, а также осквернение могилы цадика Нахмана 21 декабря 2016 года. Группа сегодня арестована, дают показания по каждому эпизоду. И мы четко видим, что конфликт совершенно искусственный... проплаченный финансово из России", - подчеркнул представитель СБУ.

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В отношении второй группы Кононенко отметил, что она действовала исключительно для разжигания межнациональных конфликтов. Она дислоцировалась в Чернигове, но совершала свои преступления на территории Волыни и Сум. "В Сумах в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года они сделали антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом"... Также полностью дали разоблачительные показания, сейчас находятся под следствием", - отметил заместитель председателя СБУ.

Он подчеркнул, что в обоих случаях деятельности групп "не было никакого враждебного отношения к какой-либо национальности, было выполнение задачи". "Надпись на "Еврейском доме" стоила 1600 долларов", - добавил Кононенко.

Представитель СБУ подытожил, что "Россия пытается представить Украину... как страну, где возрождается фашизм, как националистическую страну". "Украина - толерантное государство, где нет проявлений антисемитизма, нет откровенной вражды", - отметил Кононенко.

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СБУ, Россия, Виктор Кононенко, Искусственные конфликты.
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