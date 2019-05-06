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В МОЗ обратились в полицию для проверки тендерных условий

В МОЗ обратились в полицию для проверки тендерных условий
17:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины: После объявления МОЗом тендера на развитие Института рака журналисты проекта расследований обнаружили нарушение условий торгов.

Месяц назад в Министерстве здравоохранения Украины огласили о тендере на развитие Национального Института рака. С тех пор представители СМИ успели провести расследование и обнародовать его результаты. В них утверждается, что в условиях торгов якобы присутствуют нарушения.

На сайте к предложению уже добавлены жалобы, в частности о нарушении законодательства и "установления заказчиком дискриминационных требований в документации конкурсных торгов", а также относительно нарушения законодательства о публичных закупках. Последняя жалоба поступила 4 мая и ожидает решения Органа обжалования.

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В ведомстве придерживаются однозначного мнения, что какие-либо коррупционные действия не допустимы в развитии подобных проектов. И по причине публикации журналистами новости о потенциальных нарушениях в Министерстве обратились в правоохранительные органы для дальнейшего расследования обстоятельств.

На площадке публичных закупок оглашена стоимость работ - почти 2,5 миллиардов гривен. В сообщении на сайте Министерства говориться, что разработка условий тендера производиться исключительно Государственным предприятием "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины", и согласно законодательству согласовывать условия торгов с МОЗом представители предприятия не обязаны.

Следует добавить, что в МОЗ планируют на выделенные средства реконструировать и расширить Национальный Институт рака. При этом возможности предоставить чертежи у представительства не было, поэтому участникам тендера предлагается ознакомиться с технической документацией, обратившись к заказчику.

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Прокуратура, Рак, Торги, Полиция, Закон, СМИ, МОЗ, Тендер, Предприятие, Реконструкция, Нарушения, Институт, Министерство.
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