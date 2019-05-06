Выезд ребенка за границу: в МВД рассказали, какие нужны документы

Новости Украины: МВД выложило список обязательных документов, необходимых для выезда за границу с детьми.

Если родители планируют в отпуска поехать за границу с детьми, необходимо заранее позаботиться о наличии разрешительных документов на выезд детей за границу, чтобы не иметь проблем на границе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Вскоре начнется период отпусков у взрослых, а дети пойдут на каникулы. Поэтому, учтите информацию о выезде детей за границу, чтобы не испортить свой отдых". - говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетние украинцы могут выехать из Украины при наличии заграничного, дипломатического, служебного паспорта, проездного документа ребенка, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей и в его сопровождении.

Поэтому в ведомстве советуют заранее позаботиться о наличии разрешительных документов на выезд детей за границу, чтобы не иметь проблем на границе.

В то же время в МВД сообщили, что выезд из Украины лиц, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей:

1) по нотариально заверенному согласию, осуществляется:

- по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в нем государства следования и времени пребывания там, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска;

2) без нотариально заверенного согласия второго родителя:

- если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска;

- если в загранпаспорте ребенка или проездном документе ребенка есть запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;

- в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решение суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины ребенку без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери); свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, которое не содержит сведений об отце ребенка, легализованного или засвидетельствованного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины; справки о наличии задолженности по уплате алиментов больше 4-х месяцев

3) без нотариально заверенного согласия второго родителя - в случае временного выезда из Украины на срок до месяца с предъявлением решения суда или органа опеки и попечительства или их копий, заверенных нотариально или органом, который их выдал, в котором определено (подтверждено) место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен выезжать с ребенком или который уполномочил на это нотариально заверенным согласием других лиц;

4) без нотариально заверенного согласия второго родителя - в случае временного выезда из Украины на срок до месяца и более ребенка с инвалидностью, ребенка, имеющего заболевания, предусмотренные ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, с предъявлением: справки о наличии задолженности по уплате алиментов более 3 месяцев; документа, выданного лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленным МЗ (в случае, когда сумма задолженности по алиментам составляет более 3 месяцев, но не более 4 месяцев).

"Выезд из Украины детей в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, осуществляется по нотариально заверенному согласию обоих родителей с указанием государства следования и времени пребывания в этом государстве", - сообщили в МВД.