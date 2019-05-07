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Порошенко рассказал о создании в Авдеевке мурала

Порошенко рассказал о создании в Авдеевке мурала
07:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Петр Порошенко считает, что историю испытаний, через которые прошла Авдеевка, должен знать каждый.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о создании в Авдеевке мурала в честь учительницы украинского языка и литературы Марии Марченко.

"В 2016 году художники создавали его с риском для жизни - в бронежилетах, в перерывах между обстрелами. Очень важно закончить эту работу - изображение учителя украинского языка здесь, в обновленной Авдеевке. Авдеевке, которая стала чистой, которая сейчас надежно обеспечена электроэнергией, газом, водой", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что историю испытаний, через которые прошла Авдеевка, должен знать каждый, взглянув на здания со следами от пуль и снарядов, а также на те, в которых не осталось ни единого окна.

"Здесь, на расстоянии 900 метров находится уже всемирноизвестная "промка". И, к сожалению, и сейчас еще залетают с "Промки" сюда отдельные выстрелы, потому что "промка" находится под огнем российских боевиков", - добавил президент.

Глава государства также подчеркнул, что и Авдеевка, и Донбасс являются территорией Украины.

"Мы будем делать все возможное, чтобы не просто остановить российского агрессора, а отвоевать каждый клочок украинской земли", - подытожил П.Порошенко.

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Петр Порошенко, Авдеевка, Создание в Авдеевке мурала, Мария Марченко.
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