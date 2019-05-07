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Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея

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Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Евсевей (Евсей) связали со словами сеять, сев, овес, поэтому в народном сознании мученик Евсевий стал покровителем полевых работ.

Говорили: "пришел Евсей – в этот день овсы отсей". Считалось, что после 7 мая могут наступить морозы по ночам. Если человек рождался 7 мая, то считали, что у него могут присутствовать способности, помогающие бороться со злыми силами. Наблюдали за природой и анализировали различные явления. А вокруг происходило много всего интересного, ведь именно в этот период зацветали клены, тополя, березы.

Сам день 7 мая в народе называли по-разному: Евсей, Евсеев день, Стратилат, Савва, Елизавета-чудотворница и т.д. Предки верили, что в конце первой недели последнего весеннего месяца на человека нападает маета. И нужно 7 мая молиться святой Елизавете для того чтобы избавиться от этой напасти.

В это время начинали сеять овес на полях, хотя и говорили, что возможно появление еще 12 морозов. Крестьяне отмечали праздник Пролетья – бесповоротного конца зимы. В день Евсея проводились многочисленные обряды, которые были призваны окончательно пробудить землю и принести всем здоровье. Прославляли Майю Златовласку – Мать всех богов. В ее честь принято было зажигать специальный огонь, символизирующий возвращение летних дней и вращение белого Солнцеворота. Повсеместно проводились обряды так называемого опахивания, которые, по словам людей, обещали здоровье и удачу. Также были распространены игры скоморохов, песни, хороводы, другие забавы. Люди играли на народных музыкальных инструментах – дудке, кугиклах, свирелях, барабанах.

Распускались почки груш, цвели яблони, начиналось цветение рябины, тополя – вокруг становилось очень красиво.

Народные приметы

Береза распустилась – пора овес сеять

Крылатые муравьи появились – пора овес высаживать

Много комаров – жди богатого урожая овса

С ивы и лозы летит пух – примета к тому, что пришло время сеять поздний овес

Посеешь рожь в дождь – сорняков много будет. Поэтому, если 7 мая было дождливым, старались не работать в огородах и полях

Вешние воды ушли – можно сеять ранние яровые. Поздние яровые стоит засевать, когда калина цветет

Вечером заря окрашена в желтый цвет – в ближайшее время дождей не будет

Знаменательные события в истории: 7 мая 2019 года

Если по примете 7 мая солнечные тучи потемнели – гроза предвидится

Белые и черные венчики вокруг звезд – примета, которая говорит о том, что пойдет дождь

Над горизонтом низкие облака висят, и края у них очерчены – ожидай сильной грозы с ветром.

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