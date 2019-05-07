День ангела Валентина: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Валентин имеет латинские корни и означает "здоровый", "сильный", "крепкий".

У мужского имени есть парное женское имя – Валентина. Существует родственное имя Валенс, образованное от того же латинского корня, что и имя Валентин, но очень редко употребляемое. Распространенная краткая форма имени – Валя – употребляется в равной степени одинаково как для мужского, так и для женского имени.

Очень часто Валентин отличается своей оригинальностью или же неожиданной изюминкой. У него может появиться двойственность натуры: от нетерпеливого, импульсивного, раздражительного и вспыльчивого Валентина сегодня может ничего не остаться завтра – это уже будет спокойный, мягкий мужчина со всеми задатками дипломата. его отношение к окружающим колеблется в большой степени от момента, когда вы его застанете. Он может быть предельно внимательным, добросовестным, ласковым и готовым посвятить все свое время вам, чтобы было согласие среди близких, в то время как в других случаях, Валентин прячется за ледяной стеной молчания и равнодушия, давая понять, что его не стоит беспокоить.

ему хочется быть в центре внимания, и, как правило, у него безукоризненно получается произвести впечатление. его чувствительность и может сделать Валентина импульсивным, хотя он, как правило, открыт и дружелюбен, добр и ласков, стремится к миру, а не к ссорам. В то же время его гиперчувствительность может сыграть с ним злую шутку, сделав его чрезвычайно восприимчивым, что может сбить его с толку, и он в таком случае не сможет справиться со сложной умственной работой.

Валентин очень любит свою семью, понимает, что существенно зависит от нее. Но ему требуются постоянные доказательства того, что его любят, ему нужна уверенность и поддержка, потому что, при малейшем эмоциональном шоке Валентин способен закрыться в своей оболочке.

Несмотря на свою общительность, Валентин, тем не менее, ценит близость и духовное единение. Он очень хочет быть любимым и желанным. Валентин может быть чрезвычайно эрудированным, даже если он самоучка. Когда дело доходит до любви, то нежность имеет очень важное значение для этого чувственного мужчины.

Валентин часто находит свое призвание в творческих профессиях, но карьера в социальной сфере также ему не чужда (медицина, психология, социология). Из него получится неплохой руководитель, но вот быть "жестким" на работе Валентину быть очень тяжело.

Поздравления

Пусть радость и счастье

В дом твой приходят,

И деньги к тебе пусть дорогу находят.

Пусть будет спокойно в душе и тепло,

И царствует в доме достаток, добро.

Здоровья покрепче, побольше удачи,

Красивых цветов, урожая на даче.

Желаю сегодня тебе, Валентина!

Чтоб жизнь стала дальше

Красивой картиной

Пусть счастливы будут и внуки и дети,

Всего наилучшего, что есть на свете!

Много счастья в именины

Я желаю Валентину,

Пусть всегда тебе везет,

И за поворотом ждет

Только счастье и успех,

А еще – счастливый смех,

Удовольствие побед

И немало долгих лет!

Валентин, наш Валентинчик

Поздравленья принимай,

Самый добрый и веселый,

Самый чуткий и родной,

Самый нежный, где — то робкий,

Самый хваткий, но смешной.

Поздравляем и желаем

Мы душевного тепла.

Что б как чаша золотая,

Жизнь твоя была.

Что б друзья всегда и рядом

И во всем всегда.

Пусть удачею сияет

Звездочка твоя!

Сегодня именины, Валентин,

И я хочу сказать, ни капли не тая,

Что ты такой на всю Вселенную один!

Так с именинами, братишка же, тебя!

Пусть горе, беды и невзгоды

Пройдут все мимо, не зайдут!

Всегда тебе отличнейшей погоды!

И самый правильный маршрут!

С именинами Вас поздравляю, Валентин!

Пусть чистый свет наполнит душу Вашу,

И чтоб судьбы своей Вы были господин,

Чтоб не подбрасывала сложную задачу!

Желаю Вам во всем быть впереди,

Сама любовь завидует пусть молча,

Со счастьем за руку желаю Вам идти,

Чтоб все невзгоды разорвали в клочья!

Поздравляем Валентина,

Первоклассного мужчину,

День рожденья у него,

И желать ему всего —

Счастья, радости, любви —

Будем, что ни говори,

Пока голос не устанет,

И дрожать рука не станет,

Тост за тостом поднимая,

И гостей всех улыбая,

Радостью всех наполняя,

Поздравок за поздравком —

За тебя сегодня пьем!

У Валентина нынче праздник!

День Валентина — день любви!

И много поздравлений разных

Тебе несут друзья твои!

Прими и от меня, Валюша,

Мое признание в любви,

В него я вкладываю душу,

Любовь кипит в моей крови!

Ты подари мне валентинку,

Я подарю тебе любовь!

А день Святого Валентина

Пусть повторится вновь и вновь!