Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон

В ближайшие сутки, 7 мая, неустойчивую погоду на территории Украины будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных, центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Температура в западных областях ночью 4-9°, днем 8-13°. На высокогорье Карпат ночью и днем заморозки 0-3°; на остальной территории ночью 10-15° тепла, днем 15-20°, на Левобережье 21-26°.
В Киеве - дожди, возможны грозы; температура ночью 12-14°, днем 17-19°.
Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 7 мая в городах Украины:
8 мая в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.
Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе 0-3°, днем 11-16° тепла. На остальной территории ночью 4-9°, днем 13-18°, в восточной части ночью 9-14°, днем 20-25°.
В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.
Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua
9 мая в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта 0-3°, днем 11-16 °; на остальной территории ночью 4-9°, на востоке страны 8-13°, днем 13-18°. В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла.
На Киевщине 9 мая также пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.
Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua
10 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; ночью в восточных и южных областях преимущественно без осадков. 11 мая без осадков, лишь днем в северных, центральных и Одесской областях небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 6-11°, днем 10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 11-17°.
В столичном регионе 10 мая кратковременные дожди, грозы. 11 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 6-11°, днем 10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°.
Прогноз погоды на 10 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 11 мая, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.