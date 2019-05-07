Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон

Новости Украины: В Украине пройдут дожди, местами грозы, в западных, северных и центральных областях значительные дожди, температура в западных областях днем 7-12° тепла; на остальной территории днем 15-20° тепла.

В ближайшие сутки, 7 мая, неустойчивую погоду на территории Украины будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных, центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 4-9°, днем 8-13°. На высокогорье Карпат ночью и днем заморозки 0-3°; на остальной территории ночью 10-15° тепла, днем 15-20°, на Левобережье 21-26°.

В Киеве - дожди, возможны грозы; температура ночью 12-14°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 7 мая в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +6...+8, днем +12...+14

Львов – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11

Ивано-Франковск – дождь, ночью +4..+6, днем +7...+9

Тернополь – дождь, ночью +5...+7, днем +8...+10

Черновцы – дождь, ночью +4...+6, днем +7...+9

Хмельницкий – дождь, ночью +5...+7, днем +8...+10

Луцк – ясно, ночью +4...+6, днем +10...+12

Ровно – дождь, ночью +4...+6, днем +10...+12

Житомир – дождь, ночью +9...+11, днем +12...+14

Винница – дождь и грозы, ночью +10...+12, днем +13...+15

Одесса – дождь, ночью +11...+13, днем +17..+19

Николаев – дождь, ночью +10...+12, днем +17...+19

Херсон – дождь, ночью +10...+12, днем +20...+22

Симферополь – дождь, ночью +12...+14, днем +19...+21

Кропивницкий – дождь, ночью +11...+13, днем +17...+19

Черкассы – дождь, ночью +11...+13, днем +18...+20

Чернигов – дождь, ночью +11...+13, днем +19...+21

Сумы – дождь, ночью +12...+14, днем +20...+22

Полтава – дождь, ночью +11...+13, днем +21...+23

Днепр – дождь, ночью +11...+13, днем +23...+25

Запорожье – дождь, ночью +10...+12, днем +24...+26

Донецк – дождь, ночью +10...+12, днем +22...+24

Луганск – ясно, ночью +12...+14, днем +23...+25

Харьков – дождь, ночью +12...+14, днем +23...+25

Киев – дождь, ночью +12...+14, днем +17...+19

8 мая в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе 0-3°, днем 11-16° тепла. На остальной территории ночью 4-9°, днем 13-18°, в восточной части ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

9 мая в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта 0-3°, днем 11-16 °; на остальной территории ночью 4-9°, на востоке страны 8-13°, днем 13-18°. В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла.

На Киевщине 9 мая также пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

10 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; ночью в восточных и южных областях преимущественно без осадков. 11 мая без осадков, лишь днем в северных, центральных и Одесской областях небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 6-11°, днем 10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 11-17°.

В столичном регионе 10 мая кратковременные дожди, грозы. 11 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 6-11°, днем 10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°.

Прогноз погоды на 10 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.