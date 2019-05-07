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В МИД рассказали об эмиграции украинцев

В МИД рассказали об эмиграции украинцев
18:01 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Фото: vlast.kz

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел обнародовали данные о перемещении украинцев за границу в поисках лучшей жизни.

Статистика, на которую опираются в ведомстве, предоставил Министр ведомства Павел Климкин. Ее использовали для социального проекта Ukrainianpeopleleaks. На его сайте ведется отсчет времени к "следующему", кто покинет страну.

Как оказалось, Украину ежеминутно покидает два ее гражданина. Начиная с марта 2018 года из страны выехало более 1,1 млн человек. И если так пойдет и дальше, то к 2050 году страна "обеднеет" на 18% населения. Данные подтверждают и в ООН. По большому счету народ Украины будет состоять из пенсионеров и детей, а всего в государстве останется около 36 вместо 44,8 миллионов, как в 2017 году. Следует отметить, что с наступлением независимости страны в 1991 году ее население составляло порядка 52 миллионов.

Сегодня же главной причиной такой катастрофической "утечки" граждан за границу является поиск лучшей жизни и больших заработков. После некоторого времени цель заработать постепенно переходит в желание остаться жить и перетянуть семью и близких. По мнению политтехнологов, именно трудовая миграция остается сегодня одной из главных проблем Украины, с которой необходимо бороться немедленно.

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По своей сути, данная тенденция потери кадров показывает результаты развития экономики страны в частности и перспективы роста Украины в целом. Как уже сообщалось ранее, возможны несколько вариантов сохранения уровня населения в государстве. Среди них улучшение социальных гарантий, уровень зарплат и качества жизни граждан.

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Украина, Жизнь, Работа, Граница, Население, Потеря, Эмиграция, Граждане, Выезд, Утечка, Трудовая миграция, За рубеж.
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