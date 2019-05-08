"Суд" в оккупированном Крыму оставил блогера Мемедеминова под арестом

Новости Украины: Крымский "суд" отклонил апелляцию на арест блогера Мемедеминова.

В оккупированном Крыму после рассмотрения апелляционной жалобы "суд" оставил блогера Наримана Мемедеминова под арестом до 15 июня.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов будет находиться под арестом до 15 июня 2019 года", - сообщает общественная организация.

По ее данным, следствие передало материалы дела в прокуратуру.

Со слов адвокатов Наримана Мемедеминова, в ближайшее время их подзащитный будет этапирован в Ростов-на-Дону для рассмотрения дела по существу.

В ходе заседания "Верховного суда" Крыма Нариман Мемедеминов согласно ст. 125 Уголовного кодекса РФ сделал несколько заявлений на незаконные действия следователя, которые от руки написал на бумаге и хотел передать своим адвокатам. Однако судебный пристав отказал в этом, сославшись на то, что "эти бумаги не имеют процессуального значения для судебного процесса".

Кроме того, Мемедеминов ходатайствовал об отводе прокурора, "поскольку считает его заинтересованным лицом в данном процессе".

Защита поддержала позицию Мемедеминова, но "судья" отклонил ходатайство об отводе прокурора.

Также активист ходатайствовал о том, чтобы его не содержали в клетке и не нарушали этим самым его права и не оскорбляли его человеческое достоинство, поскольку он не считает себя преступником.

"Требовал, чтобы его посадили рядом со своими адвокатами, дабы он мог с ними советоваться и обсуждать вопросы. Защита в лице адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова поддержала ходатайство, однако судья вновь отклонил ходатайство", - пишет "Крымская солидарность".

Как сообщалось ранее, Наримана Мемедеминова обвиняют в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет".

22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в его доме российские силовики провели обыск, после которого его задержали и арестовали. 20 марта 2019 года "суд" в оккупированном Крыму оставил в силе решение о продлении ареста Мемедеминову до 16 мая 2019 года. Адвокаты неоднократно заявляли, что его содержание в Симферопольском СИЗО в условиях неоказания медицинской помощи приравнивается к пыткам. 30 марта в симферопольской больнице ему сделали операцию, на которую его не выпускали из СИЗО два месяца.