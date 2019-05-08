Именины (День Ангела) Марка: значение имени и поздравления

Новости Украины: В русском языке Марка могут также называть как Марко, а ласково к нему обратятся – Маркуша, Маркуся или же Мася, Мака, Мара.

Имя Марк имеет несколько версий происхождения имени. По первой версии имя Марк произошло от греческого имени Маркос, которое имеет латинские корни и произошло в свою очередь от латинского слова "marcus", означающего "молоток".

По второй версии имя Марк берёт начало от имени бога, покровителя людей и стад, впоследствии ставшего богом войны – Марса. Подтверждением этому является наличие у римлян преномена (личного имени) Marcus. У христиан почитается евангелист Марк, апостол от 70-ти, который считается покровителем животноводов, а также секретарей, нотариусов и подростков.

По третьей версии имя Марк имеет французские корни и произошло от "marquis", означающее "маркиз".

У имени Марк есть родственные имена – Маркелл, Марсель, Марселин, Марциан, Маркий, Марсий, Мартин, Мартын, Мартимьян, а также парные женские имена к перечисленным мужским.

Даты православных именин для Марка: 11 января, 15 января, 17 января, 27 января, 1 февраля, 23 февраля, 18 марта, 23 марта, 11 апреля, 18 апреля, 8 мая, 27 мая, 18 июня, 16 июля, 17 июля, 24 августа, 10 октября, 11 октября, 20 октября, 9 ноября, 12 ноября, 5 декабря, 7 декабря, 31 декабря.

В раннем детстве особенно заметно то, что Марк эгоцентричен. По мере взросления мальчик начинает маскировать эту черту за улыбкой, вежливостью и готовностью к самопожертвованию. А в детстве Марк стремится к тому, чтобы члены его семьи занимались только им одним. В школе мальчик болезненно относится к успехам других, хотя и старается скрыть свою зависть. Став взрослым мужчиной, Марк остается терпимым к тем, кто не считается с его интересами и перечит ему. Это благотворно сказывается на его карьерных успехах.

Марк проявляет интерес к чтению, в его доме много книг иностранных авторов, различных газет. Марк любит карточные игры, но, проигрывая, злится, может вести себя довольно бесцеремонно.

Марк довольно скрытен, даже для самых близких людей он не открывается полностью. В быту Марк непритязателен, но в доме он должен ощущать себя хозяином. Детей Марк воспитывает в беспрекословном послушании, порой излишне жесток к ним. Часто спорит, доказывает свою правоту, любит вести разговоры с женой и тещей.

К браку Марк подходит осторожно, старается подобрать себе супругу, которая сможет стать ему не только подругой, но и безукоризненной помощницей, готовой пожертвовать своими интересами ради планов мужа. Ему важно, чтобы будущая супруга признавала интеллектуальное превосходство мужа, неважно, есть оно на самом деле или нет. Вряд ли Марк потерпит рядом с собой женщину с ярко выраженной индивидуальностью, творчески одаренную.

Поздравления

Будет пусть красотка рядом,

Радует пусть автопарк,

Быть всегда на пьедестале

Пожелаю тебе, Марк.

Пусть везет тебе с друзьями,

Пусть счастливой будет жизнь.

Если что — включай харизму,

Не сдавайся и держись.

Пусть пред силой и талантом

Покоряться все преграды,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог,

Будут непременно рядом.

Пусть счастье красочным подарком

Не покидает твою жизнь,

Любовь пусть будет самой жаркой,

На крыльях поднимает ввысь.

Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

Марк спешу тебя поздравить,

С праздником сегодняшним твоим,

Тебе я радости желаю,

Не знать проблем тебе, преград.

Будь все таким же элегантным,

И пусть цветет твоя душа,

Будь столь красивым и невероятным,

И обойдет пускай беда!

Поздравляю! Поздравляю!

Я спешу сказать тебе!

Пожелать хочу здоровья

И еще... по ерунде:

Будь, как Уолберг, ты талантлив,

Будь, как Тишман, ты красив,

Ты у Твена позаимствуй,

Чувство юмора из книг!

И сбегутся все девчонки,

Громко скажут все тебе:

Марк — ты самый-самый лучший

Из всех Марков на Земле!

У Марка пусть исполняться желания,

Чтоб смысл жизни, наконец, постиг.

Пускай не встретятся ему разочарования,

Пусть будет незаметен он для них.

Здоровья, процветания, финансов,

Чтоб горд был за деяния свои.

Не омрачает жизнь пусть серой краской,

Наоборот, в ней как звезда гори.

Для карьеры не жалеет

Марк ни сил, ни средств своих,

Трудиться, не отдыхая,

На работе за двоих!

Это, в общем-то, похвально,

Но не стоит забывать

О семье и о досуге,

Чаще нужно отдыхать.

Пожелаем Марку счастья,

Пусть чуть-чуть передохнет,

А потом с приливом силы

Деятельность свою начнет.

Марк ожидает празднества ныне —

Мы это празднество сделаем вновь,

Грусти не будет у нас и в помине,

Наш поздравок давно уж готов.

Марк, дорогой, мы тебя поздравляем,

Счастья желаем и море любви,

И по судьбе тебя отправляем

В дальнее плаванье: прямо плыви!

Будет дом пускай роскошным

И солидным автопарк,

Будь успешным и богатым,

Пылкий и веселый Марк.

Пожелаю я от сердца

Фарта и сюрпризов,

Вдохновения ветров

И любовных бризов.

Дружбы — только бескорыстной,

Чувства — только навсегда,

Пусть в достатке, понимании

Лишь бегут твои года.