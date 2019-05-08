Троица 2019: дата, история и традиции праздника

Новости Украины: Православная церковь отмечает Троицу или Духов День в 50 день после Пасхи.

В 2019 году православная Пасха припадает на 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье (этот день является в Украине официальным выходным днем).

Троица - один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его еще называют днем сошествия Святого Духа. Из этого названия сразу понятно, с каким событием связано это торжество. Собственно, с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос и которое показало, а заодно и доказало триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Есть у Троицы и третье название - Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования - на пятидесятый день после Пасхи, к которой, как известно, привязаны многие христианские торжества.

Что касается католиков, то у них Троица не совпадает с Пятидесятницей (днем сошествия на апостолов Святого Духа) и празднуется на неделю позже. Однако в 2019 году католическая Троица будет отмечаться 23 июня.

История

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня. Согласно библейским сказаниям, в тот день Святой Дух спустился на этих самых апостолов, которые к тому моменту уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом.

Стоит отметить, что после сошествия Святого Духа апостолы заметили некоторые перемены: они внезапно научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: знание языков им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа и отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

А официальное установление такого праздника, как Троица, произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

А вот наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже - только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков.

Народные традиции

Нашим предкам важно было не просто навести порядок в доме на праздник, а украсить все. Троица всегда символизировала собой начало лета и вся праздничная неделя нередко называлась Зеленой. Главным украшением праздника являются зеленые венки и ветви деревьев.

Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить у себя дома, чтобы защитить свой дом от всего зла.

Еще одна традиция Троицына дня - устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких.

Раньше в День Святой Троицы устраивались настоящие народные гуляния с хороводами, песнями и танцами. Также в Троицын день всегда было принято свататься.