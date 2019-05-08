День памяти: план мероприятий 9 мая в Киеве

Новости Украины: Завтра, 9 мая, в Киеве проведут ряд мероприятий, посвященных Дню победы над нацистскими войсками. С 5 утра будет ограниченно движение транспорта.

В пресс-службе КГГА опубликовали информацию о предстоящих мероприятиях, запланированных на 9 мая. Так, День 74-й годовщины победы над нацизмом отметят возложением цветов на могилу Неизвестного солдата в парке Вечной Славы.

С 11 дня в столице будут проходить тематические акции, во время которых жителям и гостям Киева предлагают посетить Национальный музей истории Украины. Там в рамках концертной программы "Пам’ятаємо - Перемагаємо!" пройдет молебен за Украину. С 12 часов и до вечера на территории Печерского ландшафтного парка представят художественную программу "Рокам ніколи пам’яті не стерти". В мероприятии примут участие любительские и ветеранские художественные коллективы.

В самой столице в день 9 мая предупреждают водителей о том, что некоторые улицы города начнут перекрывать уже с 5 утра. Так, вначале дня ограничение в пропуске любого вида транспорта начнет действовать по ул. М. Грушевского, пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутышев, ул. М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской.

По всей Украине в этот день пройдут другие массовые мероприятия, уроки памяти, воспитательные часы, тематические просветительские проекты, книжные выставки и круглые столы.