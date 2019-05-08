Что грозит украинцам за ношение запрещенной символики 9 мая

Новости Украины: В МВД рассказали, что будут делать с лицами, которые будут иметь при себе запрещенную символику.

Правоохранители, если увидят лиц с запрещенной символикой, сначала будут объяснять гражданам, почему тот или иной символ запрещен, просить снять этот символ и изымать его.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По его словам, правоохранители очень надеются на понимание граждан и соблюдение ими закона, вступившего в силу в 2015 году, о запрете использования и пропаганду символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

"Конечно, поскольку большой процент, судя по опыту прошлых лет, людей, чаще всего использовали или георгиевскую ленту, либо другую запрещенную символику, пожилые люди. Конечно, их никто не будет хватать, тащить под руки в участок, и так далее. Первое, что мы будем делать - это подходить, культурно, объяснять норму законодательства, согласно которой символ тот или иной запрещен для пропаганды или распространения, и будем просить снять этот символ, и изымать его", - заявили в МВД.

«Категорически запрещено использование так называемой георгиевской ленты, которая сегодня в Украине является символом российской агрессии. При использовании георгиевской ленты является ответственность, которая выписана в отдельной статье Административного Кодекса. Безусловно, статья 173/3 Кодекса об административных правонарушениях Украины отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 850 до 5100 грн. или административный арест на срок до 15 суток », - сказал советник министра МВД Зорян Шкиряк.