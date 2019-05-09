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НАБУ привлекло к ответственности двух своих детективов

НАБУ привлекло к ответственности двух своих детективов
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Директор Национального бюро подписал приказы 3-6 мая 2019 года

Двое детективов НАБУ, уличенных в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Двух детективов Главного подразделения детективов НАБУ, которых уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, привлекли к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к одному из них, руководителю отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Кроме этого, второму детективу этого же отдела объявлен выговор.

"Также к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник Управления специальных операций. Соответствующие приказы Директор Национального бюро подписал 3-6 мая 2019 года", - добавили в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, произошли в феврале 2019 года. По этим фактам Управление внутреннего контроля НАБУ провело служебное расследование, а его выводы передали на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

В свою очередь, члены комиссии, в том числе представители Совета общественного контроля, увидели в действиях детективов НАБУ признаки дисциплинарного проступка, и предоставили соответствующие выводы на рассмотрение директору НАБУ для принятия решения.

"Мы проанализировали сложившуюся ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

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Детективы, НАБУ, Ответственность, Артем Сытник, Директор НАБУ.
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