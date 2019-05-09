Итоги 8 мая: День памяти, незаконные паспорта РФ и имя принца

Новости Украины: В Украине отмечали День памяти и примирения. Кабмин признал незаконными и недействительными паспорта РФ на Донассе. Военным на передовой увеличили зарплату на 5 тысяч гривен. В Украине утвердили День отца. Принц Гарри и Меган Маркл назвали имя сына. Такими были главные новости среды, 8 мая, в Украине и мире.

В Украине отмечали День памяти и примирения

В Украине отмечали День памяти и примирения, посвященный памяти более 80 миллионов жертв Второй мировой войны.

Праздник был установлен Верховной Радой в 2015 году и отмечается ежегодно. Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Советская символика запрещена.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на памятной акции Первая минута мира, посвященной годовщине окончания Второй мировой войны, заявил, что за пять последних лет Украина выработала собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы, приближенный к общеевропейской традиции.

Повышение зарплат военным

Выплату военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения, увеличили на 5 тысяч гривен Военным увеличили зарплату , то есть до суммы 17 тысяч гривен. Всем остальным военным зарплату увеличили на 1 тысячу гривен. Министр обороны Украины Степан Полторак уже подписал соответствующий приказ.

В Минобороны сообщили, что минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил, составит на первой линии – 27 тысяч 300 гривен.

В других районах проведения операции – 16 тысяч 800 гривен. Зарплата командира взвода на первой линии от 31 тысячи 100 гривен, а в других районах - от 20 тысяч 600 гривен. Командир батальона будет получать от 35 тысяч 500 гривен на первой линии и от 25 тысяч гривен в других районах.

Кроме того, командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 тысячи гривен, а в других районах проведения операции – 31 тысячу 500 гривен.

Повышение выплат происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание ВСУ.

Незаконные паспорта РФ на Донбассе

Кабинет Министров Украины признал незаконными и недействительными паспорта, которые выдает Российская Федерация гражданам Украины Кабмин признал российские паспорта жителей Донбасса незаконными на временно оккупированных территориях Донбасса.

Глава Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш во время брифинга пояснил, что в постановлении правительства указаны конкретные пункты выдачи паспортов в Ростовской области РФ и даты начала оформления, сообщила корреспондентка 24 канала. Речь идет о двух российских населенных пунктах: село Покровское и Новошахтинск Ростовской области.

"Начиная с этих дат, все документы, выданные этими органами будут считаться недействительными",– отметил Черныш.

Он добавил, что российские паспорта будут определять по названию органа, который их выдает, и по номеру. Кроме того, Украина будет рекомендовать применить другим странам такой же механизм определения незаконных паспортов.

Вадим Черныш отметил, что в связи с выдачей российских паспортов правительство готовит перечень высокопоставленных российских чиновников, против которых будут применены санкции.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно вовлечены в незаконных действий по выдаче паспортов украинским гражданам",– добавил Черныш.

Фриз также добавила, что граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта Российской Федерации, не смогут получить социальные выплаты и пенсии.

День отца будут отмечать в третье воскресенье июня каждого года

8 мая 2019 года Кабинет Министров Украины принял Указ Президента Украины "О Дне отца". Соответствующая информация опубликована в пресс-центре Министерства социальной политики Украины.

"Правительство приняло решение необходимое для введения празднования Дня отца в Украине", - отмечено на сайте министерства.

Согласно принятому решению, День отца теперь является официальным государственным праздником и будет отмечаться в третье воскресенье июня каждого года.

В штабе ООС заявили, об отмене режима прекращения огня

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил объявил, что сепаратисты в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе.

По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10.00 от команды ОБСЕ получено сообщение о прекращении сепаратистами в одностороннем порядке режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

По информации украинской стороны, из-за нарушения незаконными вооруженными формированиями (НВФ) Минских соглашений были приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.

ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины с 3% до 2,5% по итогам 2019 года, в 2020 году рост экономики ожидается на уровне 3%.

Временное снижение экономического роста аналитики банка поясняют внутренней политической неопределенностью в виду минувших и предстоящих выборов, а также замедлением роста экономики стран - основных торговых партнеров Украины.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

Первенца показали Елизавете ІІ, для которой он является восьмым правнуком.

Арчи - короткая версия британского имени германского происхождения Арчибальд, оно означает "храбрый". Гаррисон означает сын Генри, или же сын Гарри.

За несколько часов до этого британские СМИ распространили видеозапись, на котором принц Гарри с супругой показывают своего сына журналистам.

Герцогиня Сассекская тогда заявила, что материнство - это чудо, и теперь у нее есть "двое лучших мужчин на земле". Принц Гарри заявил, что они с супругой "невероятно рады, что у нас теперь есть свой комок счастья".

Кабмин уточнил окончательную цену на газ для населения в мае

Цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составит 8 247 гривен за тысячу кубических метров.

Также отмечается, что Кабинет министров Украины предоставил возможность госкомпании снизить цены на газ для населения. Такое решение соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей и, таким образом, соответствует обязательствам Украины перед МВФ.

"Если начисления за газ будут другими, чем 8247 гривень за тысячу кубических метров газа, население имеет возможность обращаться с жалобами на правительственную "горячую линию" 15-45", - отметили в правительстве.

В Украине продлили аналоговое вещание

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря аналоговое вещание на приграничных с Российской Федерацией территориях.

В частности, продлили аналоговое вещание в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, а также в районах, которые граничат с временно оккупированными территориями.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 8 мая.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью такого решения является защита национального телерадиоинформационного пространства и обеспечение полноты и непрерывности доступа населения к украинским программ.