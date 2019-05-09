День ангела Николая: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Николай в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас. Сокращенные обращения к Николаю в европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс. Употребляемые в России ласковые обращения Никола, Микола также приобрели независимость и самостоятельность.

От имени Николай образовано несколько женских имен. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.

У христиан особо почитается святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Он более известен как Николай-угодник или же Николай-чудотворец. Святой Николай однажды помог одной очень бедной семье, в которой было несколько дочерей, без приданного выдать их замуж было не возможно. Он подбросил в их дом мешок с золотом. Отсюда и появилась традиция – дарить на рождество подарки, а сам святой Николай, как добрый даритель, который дарит детям подарки, впоследствии стал именоваться Санта-Клаусом.

Святой Николай считается покровителем мореплавателей, рыбаков, путешественников и торговцев. Он также покровительствует таким государствам как Россия, Греция, острову Сицилия, городам Амстердам, Ливерпуль, Неаполь, Луцк, Плимут, Портсмут, Фрибург и Парижскому университету. Для имени Николай будут указаны православные именины. Католические именины Николая – смотрите имя Нильс.

Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперед, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделен самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно черствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно все анализирует. Случаются моменты, когда в нем проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.

Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. если обладатель этого имени займет руководящий пост, то становится достаточно жестким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.

Поздравления

Коля! Коля! Николай!

Не грусти, не унывай,

Не болей и не хандри.

Жизнь свою ты береги!

Ты прекрасный человек,

Будь таким ты весь свой век!

Со счастьем в ногу ты шагай,

Про друзей не забывай!

Помни, жизнь у нас одна,

В ней смекалка всем нужна.

Знай, ты лучший в мире, Коля!

Помни, это твоя доля!

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Добрым будь, цени друзей

И не кашляй, не болей.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

Поздравляем, Николай,

И желаем дружно:

Постоянно твердо знай,

Что для счастья нужно.

Пусть далекие мечты

Упадут в ладони,

Пусть удачлив будешь ты

И на все способен.

Пусть всегда и соль, и хлеб

Будет в твоем доме,

Пусть найдет тебя успех,

Чтоб исполнить волю.

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

Говорят же: "Николай,

Сиди дома, не гуляй".

Мы хотим сказать другое:

Нагуляйся-ка ты вдоволь.

Чтобы каждый новый день

Не бросал обиды тень.

Чтоб любимая всегда

Шагала рядом не спеша.

Деньги чтоб лились рекой

Даже в самый жуткий зной.

Настроение всегда

Чтобы было на ура.