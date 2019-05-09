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9 мая в Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой

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9 мая в Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой
08:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине и мире 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В четверг, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны стал Советский Союз, напав на Польшу и оккупировав часть ее территории, согласно тайному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа.

Нужно отметить, что Украина (не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира) понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны. По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения - около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 миллионов потеряли пристанище. В полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.

Выходцы из Украины сделали значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады - 45 тысяч человек, Польши - 120 тысяч, СССР - около 6 миллионов, США - 80 тысяч и Франции - 6 тысяч, а также в самой Украине в рядах УПА находились до 100 тысяч человек.

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание празднования Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов и честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

Сегодня чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций - как государств, так и безгосударственных тогда народов. Вместе с тем, переносится акцент с истории военных действий на истории конкретных людей, а затем предлагается отказаться от празднования в пользу памяти.

Как в Украине будут отмечать 9 мая

В Украине 9 мая является государственным праздником, однако его формат серьезно отличается от российского Дня победы.

Так, в Украине запрещено использование коммунистической символики, а концепция официальных мероприятий направлена на развенчание исторических мифов, порожденных советской и российской пропагандой. С 2015 года украинским символом победы над нацизмом является стилизованное изображение цветка красного мака.

Подобные символы используются для почтения памяти жертв и героев Второй мировой войны во всем мире. В апреле президент Украины подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Правительству было поручено разработать, утвердить и обеспечить проведение мероприятий в соответствующие памятные дни – 8, 9 мая и 28 октября 2019 года. 9 мая по всей Украине проводятся массовые памятные мероприятия. В полиции ранее сообщили, что всего в мероприятиях 9-9 мая планируют принять участие около 220 000 человек.

В Одессе 9 мая пройдут церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Алее Славы в парке Шевченко; на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива (с кораблей ВМС Украины); а также к монументу "Крылья победы" на площади 10 мая.

Курсанты Одесской морской академии также планируют провести торжественное шествие.

В Харькове 9 мая состоится церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке. Намечена также праздничная программа с полевой кашей для ветеранов и концертом.

В Днепре планируется 9 мая провести церемонию возложения цветов к монументу "Вечная Слава", торжественный митинг, праздничную ярмарку на Сичеславской набережной и еще ряд мероприятий.

Пророссийские силы также планируют провести в нескольких городах Украины акцию "Бессмертный полк", что может спровоцировать провокации и конфликты.

9 мая 2019 в Киеве

В Киеве на 9 мая запланирован целый ряд мероприятий.

Так, в парке Вечной Славы состоится традиционная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится поминальный реквием "Память" и молебен за мир в Украине. На Спивочем поле Печерского ландшафтного парка будет работать художественная программа "Рокам ніколи пам’яті не стерти".

День памяти: план мероприятий 9 мая в Киеве

Кроме того, во всех районах столицы подготовлены концертные программы. Выходной 9 мая Девятое мая является в Украине официальным выходным днем. Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.

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Вторая мировая, 9 мая, День памяти и примирения, 8 мая, День победы над нацизмом, Жертвы Второй мировой войны.
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