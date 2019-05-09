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Четверг, 09.05.2019
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (Фото)
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В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (Фото)

Акция "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" завершилась после возложения цветов возле мемориала Вечной Славы в Киеве. Все участники шествия "Бессмертного полка", которые в этом году собрались под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство", после митинга и минуты молчания возложили цветы к Могиле неизвестного солдата и оставили парк Вечной Славы.
Фото: rbc.ua
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Киев, Вторая мировая война, День Победы, День победы над нацизмом, "Бессмертный полк".
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