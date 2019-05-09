В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (Фото) Акция "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" завершилась после возложения цветов возле мемориала Вечной Славы в Киеве. Все участники шествия "Бессмертного полка", которые в этом году собрались под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство", после митинга и минуты молчания возложили цветы к Могиле неизвестного солдата и оставили парк Вечной Славы.