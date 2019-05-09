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ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе

ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
21:10 Чт, 9 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Оккупанты на Донбассе систематически препятствуют работе ОБСЕ.

Евросоюз обеспокоен систематическим созданием препятствий наблюдателям ОБСЕ со стороны подконтрольных России вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза, произнесенной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы осуждаем любые помехи в работе СММ, включая ограничение свободы передвижения и агрессивного поведения в отношении наблюдателей, которые происходят преимущественно в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. В течение недели 22-28 апреля СММ столкнулась с 27 ограничениями - все в районах, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями", - говорится в заявлении.

В частности, в ЕС заявили, что "обеспокоены ограничением свободы передвижения Миссии со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований в районах южнее Донецка и на неконтролируемом украинско-российской государственной границе".

За последние два месяца в зоне ООС погибли 19 военнослужащих ВСУ, еще 92 ранены

"Эти систематические ограничения создают "слепые" места для СММ с целью сокрытия фактов на местах. Мы осуждаем постоянные атаки и глушения отношении технических средств СММ, в том числе о БПЛА малого и среднего радиуса действия, прежде всего, что имело место в ряде случаев в не контролируемом правительством районе Азова", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе также отметили, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая незаконно аннексированный Крымский полуостров и украинско-российскую государственную границу.

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ЕС, ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
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