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Российские боевики 9 мая 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российские боевики 9 мая 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
07:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у н.п. Пищевик, дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Опытно, трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи с.Богдановка, из автоматических станковых гранатометов - около н.п. Чермалык, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Новоселовка Вторая, из стрелкового оружия - у с.Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляны два раза из вооружения боевых машин пехоты - вблизи с.Новозвановка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Светлодарска.

По данным украинкой разведки 9 мая один боевик ранен.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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