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Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления
08:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Анастасия с древнегреческого означает "воскресение".

Имя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная". Народная русская форма – Настасья.

Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия (Анастасия Узорешительница), которая является покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасия Рымлянина (Анастасия Старшая) – покровительница домашнего скота. Для имени Анастасия указаны православные именины.

Анастасии с детства желанные дети. Настя очень доверчива, добра и совсем незлопамятна. Маленькая девочка Настя очень любит сказки, у нее хорошо развито воображение, она умеет придумать и игру, и забаву. Трудолюбие неотъемлемая черта обладательниц этого имени, но в детстве нужно упорно его прививать девочке, так как она любит помечтать, и это ее постоянно отвлекает. Со временем именно эти качества - трудолюбие, усердие, упорство, воспитанные в детстве - сыграют не последнюю роль в ее жизни.

Анастасия хорошая мастерица - умеет она и шить, и вязать, и хорошо готовит. Повзрослев, она будет стремиться держать свой дом в чистоте, она будет строгая, но справедливая в этом отношении и к мужу, и к детям. Она не любит держать в доме ничего лишнего. Все, что уже стало ненужным, она без сожаления или подарит, если это можно подарить, или же выбросит. Настя любит окружать свою уют цветами, картинами, коврами. В ее доме всегда можно найти и красивую шкатулку, и необычную безделушку. Но у Настеньки все эти вещи будут приносить пользу, служить ей в хозяйстве.

Настя человеколюбива, она очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. Многие посвящают ее в свои собственные тайны, она умеет хранить секреты. Чаще всего Анастасия выбирает те профессии, где она может помогать людям, может отдавать свое тепло, заботиться о ком-то. Она может стать медсестрой, воспитателем детского сада, психологом. Также во взрослой Анастасии продолжает жить фантазия, поэтому, случается, что Насти выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, цирковыми артистами, спасателями, альпинистами. Анастасия всегда готова пожертвовать своими желаниями, своим временем в пользу другого человека.

Анастасия - очень волевой человек, несгибаемый, твердый. ее невозможно подкупить, заставить, ее можно лишь убедить в том, что она необходима, но только если это действительно так. Настя не побежит для вас собирать клюкву на болоте, если вы в состоянии это сделать самостоятельно, но она и клюквы наберет, и грибов, и воды принесет, и каши сварит старушке, даже если та ни о чем и не попросит.

Анастасия – довольно длинное имя, состоящее из пяти слогов. Почти все обращают внимание на его красоту. Многие отмечают также нежность (90%), величественность (87%) и силу (86%) звучания имени. Некоторые слышат в нем и определенную женственность (85%). Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Наталья, Ксения и Нелли.

Поздравления

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

 

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

 

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!

Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,

Любимой быть и вечно молодой!

Именины (День Ангела) Марка: значение имени и поздравления

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

 

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

В День святой Анастасии

Тебя, Настя, поздравляю,

Покровительства святой,

Помощи во всем желаю.

 

Обращайся к ней с молитвой,

Все услышит пусть она

И исполнит все желания

Твои, Настенька, сполна.

Поздравляю тебя, Настя,

С именинным славным днем.

Столько нежности глубокой

В славном имени твоем.

 

Пожелаю благосклонных

Я всегда к тебе небес.

Пусть опустит тебе ангел

Благости святой венец.

День ангела Николая: значение имени и поздравления

Наступили именины,

Поздравления все в силе,

Поздравляем мы Настену

С Днем святой Анастасии.

 

Пусть заступница святая,

В тех делах тебе поможет,

Где печаль или сомненье

Твое сердце сильно гложет.

Пусть тебе Анастасия

В жизни помогает,

Утешает, коли беды,

Веру укрепляет.

 

Даст тебе большие силы

На дела благие,

Пусть возрадуется дух твой

В день Анастасии!

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