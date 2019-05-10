Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

Имя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная". Народная русская форма – Настасья.
Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия (Анастасия Узорешительница), которая является покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасия Рымлянина (Анастасия Старшая) – покровительница домашнего скота. Для имени Анастасия указаны православные именины.
Анастасии с детства желанные дети. Настя очень доверчива, добра и совсем незлопамятна. Маленькая девочка Настя очень любит сказки, у нее хорошо развито воображение, она умеет придумать и игру, и забаву. Трудолюбие неотъемлемая черта обладательниц этого имени, но в детстве нужно упорно его прививать девочке, так как она любит помечтать, и это ее постоянно отвлекает. Со временем именно эти качества - трудолюбие, усердие, упорство, воспитанные в детстве - сыграют не последнюю роль в ее жизни.
Анастасия хорошая мастерица - умеет она и шить, и вязать, и хорошо готовит. Повзрослев, она будет стремиться держать свой дом в чистоте, она будет строгая, но справедливая в этом отношении и к мужу, и к детям. Она не любит держать в доме ничего лишнего. Все, что уже стало ненужным, она без сожаления или подарит, если это можно подарить, или же выбросит. Настя любит окружать свою уют цветами, картинами, коврами. В ее доме всегда можно найти и красивую шкатулку, и необычную безделушку. Но у Настеньки все эти вещи будут приносить пользу, служить ей в хозяйстве.
Настя человеколюбива, она очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. Многие посвящают ее в свои собственные тайны, она умеет хранить секреты. Чаще всего Анастасия выбирает те профессии, где она может помогать людям, может отдавать свое тепло, заботиться о ком-то. Она может стать медсестрой, воспитателем детского сада, психологом. Также во взрослой Анастасии продолжает жить фантазия, поэтому, случается, что Насти выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, цирковыми артистами, спасателями, альпинистами. Анастасия всегда готова пожертвовать своими желаниями, своим временем в пользу другого человека.
Анастасия - очень волевой человек, несгибаемый, твердый. ее невозможно подкупить, заставить, ее можно лишь убедить в том, что она необходима, но только если это действительно так. Настя не побежит для вас собирать клюкву на болоте, если вы в состоянии это сделать самостоятельно, но она и клюквы наберет, и грибов, и воды принесет, и каши сварит старушке, даже если та ни о чем и не попросит.
Анастасия – довольно длинное имя, состоящее из пяти слогов. Почти все обращают внимание на его красоту. Многие отмечают также нежность (90%), величественность (87%) и силу (86%) звучания имени. Некоторые слышат в нем и определенную женственность (85%). Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Наталья, Ксения и Нелли.
Поздравления
Анастасия, Настенька, Настюша,
Какое имя неземное у тебя!
Позволь сегодня рядом быть с тобою,
Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.
Желаем только крепкого здоровья,
Везде во всем лишь ангельских побед.
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!
Анастасия, да хранит тебя твой ангел
Не только в день твоей святой, но и всегда!
Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,
Ты зажигаешь огоньком людей сердца.
Желаю, милая, нигде не спотыкаться,
Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!
Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,
Любимой быть и вечно молодой!
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!
В День святой Анастасии
Тебя, Настя, поздравляю,
Покровительства святой,
Помощи во всем желаю.
Обращайся к ней с молитвой,
Все услышит пусть она
И исполнит все желания
Твои, Настенька, сполна.
Поздравляю тебя, Настя,
С именинным славным днем.
Столько нежности глубокой
В славном имени твоем.
Пожелаю благосклонных
Я всегда к тебе небес.
Пусть опустит тебе ангел
Благости святой венец.
Наступили именины,
Поздравления все в силе,
Поздравляем мы Настену
С Днем святой Анастасии.
Пусть заступница святая,
В тех делах тебе поможет,
Где печаль или сомненье
Твое сердце сильно гложет.
Пусть тебе Анастасия
В жизни помогает,
Утешает, коли беды,
Веру укрепляет.
Даст тебе большие силы
На дела благие,
Пусть возрадуется дух твой
В день Анастасии!