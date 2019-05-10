День матери 2019: дата и традиции праздника

Новости Украины: В последний месяц весны Украина празднует день Матери!

Праздник матерей – День матери в Украине или Международный день матери 2019 –отмечают во второе воскресенье мая. То есть День матери на этот раз в мире и нашей стране отпразднуют 12 мая.

История праздника

У истоков Дня матери стояла американка Анна Джервис из Филадельфии.

Именно она в 1908 году выступила с инициативой почитать матерей особенным днем. Девушке пришлось неоднократно обращаться в государственные учреждения, чтобы ее услышали. Только через два года, в 1910 году, в штате Вирджиния утвердили и провели первый праздник в честь матерей.

Украинцы отметили День матери в 1930 году во Львове, но традиция этого праздника не прижилась по той причине, что советская власть через десять лет запретила торжество. В 1999 году указом президента Украины было установлено, что День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая со всем миром.

Традиции

День матери – это праздник в честь матери, материнства, связи матери с ребенком и влияние матерей на общество. Мама – главный человек в жизни каждого. Тот, кто дал жизнь и отдал вам и вашим сестрам или братьям все свои силы, передал знания и опыт. Не забудьте навестить маму. Пока живы наши родители мы остаемся детьми.

В этот день украинцы идут в гости к матерям, поздравляют их и напоминают, какими важными они являются в их жизни. Мама всегда самоотверженно любит своих детей, несмотря ни на что, и всегда рада нашим победам и искренне сочувствует неудачам.

Если в День матери вы не можете прийти к маме, то обязательно надо позвонить ей и сказать теплые слова и напомнить о том, как сильно вы ее любите. Ведь мама – самый дорогой человек в нашей жизни.