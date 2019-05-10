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Мать Сенцова - об общении с сыном, обстановке и поддержке в Крыму

Мать Сенцова - об общении с сыном, обстановке и поддержке в Крыму
12:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Мать политзаключенного Олега Сенцова разговаривает с сыном 20 минут раз в месяц.

Людмила Сенцова говорит по телефону со своим сыном Олегом Сенцовым, арестованным 5 лет тому назад в Симферополе, 20 минут раз в месяц.

Об этом она сообщила в интервью Общественному.

"Раз в месяц - 20 минут", - сказала Сенцова в ответ на вопрос, как часто она общается с сыном.

Она отметила, что в основном они говорят о детях: как здоровье, как они учатся, чем интересуются.

"В основном говорим только об этом. О его здоровье не может идти речь, потому что у него всегда «все хорошо». Он занимается спортом, идет на поправку, пьет витамины и следит за собой, за него волноваться не надо. Поэтому можно и не спрашивать. А что касается детей, то его интересует любая мелочь - не заболели ли, или как учатся", - рассказала Людмила Сенцова.

Она также поблагодарила всех, кто не забывает о Сенцове и поддерживает его.

"Не только украинцы просят за Олега, ведь россияне тоже за него просят. Значит, понимают, что это дело сфабриковано. Надеюсь, что народ не забудет. Я страшно боялась, что год пройдет, а потом все забудут. И как он это выдержит? И большое спасибо всем, кто не забывает ", - добавила Людмила Сенцова.

По ее словам, "в Крыму очень тихо, такое впечатление, что все боятся и ничего не хотят".

"Об Олеге если и спросят, на ушко им отвечаю. Спрашивают те, кто хорошо меня знает, я же здесь воспитателем много лет проработала. Сначала такая была реакция - кто-то в это поверил, кто не поверил. И все думали - Олега вот-вот освободят. Все, кто за него переживал, так говорили. Но его не освободили, и вот уже скоро пять лет будет... Как-то Олег написал в одном из предпоследних писем: «Мама, я понимаю, что это произойдет, но произойдет очень неожиданно»", - сказала Сенцова.

Ранее сообщалось, в Министерстве юстиции России по правам человека заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а гематомы и ссадины, которые были замечены на его теле, имеют "альтернативное происхождение".

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Политзаключенные, Олег Сенцов, Людмила Сенцова.
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