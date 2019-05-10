Лучшие тосты на юбилей родственников и друзей

Празднование годовщины (выражающейся в круглых и крупных числах, обычно кратных пяти) деятельности какого-нибудь лица или учреждения. Торжественное заседание, банкет и т. п., посвященные такому празднованию.
В наше время словом "юбилей" называют празднование дат числом кратным пяти.
С юбилеем — от души!
Пусть сбываются мечты.
Счастья, радости, добра
И здоровья, да сполна!
Легких и прекрасных дней!
Жизнь пусть будет веселей,
Пусть плохое ходит мимо,
Чтоб фортуна привалила!
Чтоб в достатке жить всегда —
В жаркий зной и холода.
Чтобы все мечты сбывались,
Все обиды забывались!
Круглые даты принято праздновать в кругу друзей и родных, в кругу самых близких и любящих. Так давайте же выпьем за то, чтобы эти круги нашего юбиляра были плотными, надежными, и нерушимыми. За тех, кто готов на все ради виновника торжества.
***
Юбилей — это всего лишь формальность. Ведь, на самом деле, не так важно, сколько биологических лет человеку, важно какой он внутри. Ведь и в 20 лет можно быть стариком, и наоборот, будучи старичком, ощущать себя молодым душой. Хочу выпить за тебя, юбиляр, и пожелать никогда не задумываться о своем возрасте, а главное, не печалиться ни о чем!
За Юбилей сегодня выпью,
И пожелаю я добра,
Чтоб беды мимо проходили,
Чтобы гармония была!
Чтобы всегда водились деньги,
Спокойно было на душе,
Чтобы мечты все оживали,
Всех благ земных, добра тебе!
***
Юбилей твой мы отмечаем,
Поздравляю сегодня тебя,
И от сердца тебе я желаю,
Чтоб с тобой не случалась беда!
Пью за то, чтоб сбылись все желанья,
Чтоб здоровье не подвело,
Оправдались твои ожиданья,
Чтоб все было всегда хорошо!
Жизнь человека — это хождение по спирали. Ведь мы ходим по кругу и одновременно поднимаемся вверх. Каждый новый круг — прожитое десятилетие. Я хочу пожелать тебе не замечать взросления во время этих переходов. Оставайся всегда в душе юным и полным сил для совершения чего-то нового, необычного. Пусть никакой возраст тебя не пугает!
***
За юбилей я бокал поднимаю,
И от души я тебе пожелаю,
Чтобы к лицу были только года,
И чтоб здоровье было всегда!
Чтоб были деньги, радость и счастье,
Тебе пожелаю добра и удачи,
Тебе пожелаю успеха, любви,
Мой поздравок, прошу я, прими!