Лучшие тосты на юбилей родственников и друзей

Новости Украины: В современном смысле юбилей обычно празднуется по следующим поводам: день рождения, день свадьбы, основание фирмы, годовщина начала трудовой деятельности.

Празднование годовщины (выражающейся в круглых и крупных числах, обычно кратных пяти) деятельности какого-нибудь лица или учреждения. Торжественное заседание, банкет и т. п., посвященные такому празднованию.

В наше время словом "юбилей" называют празднование дат числом кратным пяти.

С юбилеем — от души!

Пусть сбываются мечты.

Счастья, радости, добра

И здоровья, да сполна!

Легких и прекрасных дней!

Жизнь пусть будет веселей,

Пусть плохое ходит мимо,

Чтоб фортуна привалила!

Чтоб в достатке жить всегда —

В жаркий зной и холода.

Чтобы все мечты сбывались,

Все обиды забывались!

Круглые даты принято праздновать в кругу друзей и родных, в кругу самых близких и любящих. Так давайте же выпьем за то, чтобы эти круги нашего юбиляра были плотными, надежными, и нерушимыми. За тех, кто готов на все ради виновника торжества.

***

Юбилей — это всего лишь формальность. Ведь, на самом деле, не так важно, сколько биологических лет человеку, важно какой он внутри. Ведь и в 20 лет можно быть стариком, и наоборот, будучи старичком, ощущать себя молодым душой. Хочу выпить за тебя, юбиляр, и пожелать никогда не задумываться о своем возрасте, а главное, не печалиться ни о чем!

За Юбилей сегодня выпью,

И пожелаю я добра,

Чтоб беды мимо проходили,

Чтобы гармония была!

Чтобы всегда водились деньги,

Спокойно было на душе,

Чтобы мечты все оживали,

Всех благ земных, добра тебе!

***

Юбилей твой мы отмечаем,

Поздравляю сегодня тебя,

И от сердца тебе я желаю,

Чтоб с тобой не случалась беда!

Пью за то, чтоб сбылись все желанья,

Чтоб здоровье не подвело,

Оправдались твои ожиданья,

Чтоб все было всегда хорошо!

Жизнь человека — это хождение по спирали. Ведь мы ходим по кругу и одновременно поднимаемся вверх. Каждый новый круг — прожитое десятилетие. Я хочу пожелать тебе не замечать взросления во время этих переходов. Оставайся всегда в душе юным и полным сил для совершения чего-то нового, необычного. Пусть никакой возраст тебя не пугает!

***

За юбилей я бокал поднимаю,

И от души я тебе пожелаю,

Чтобы к лицу были только года,

И чтоб здоровье было всегда!

Чтоб были деньги, радость и счастье,

Тебе пожелаю добра и удачи,

Тебе пожелаю успеха, любви,

Мой поздравок, прошу я, прими!