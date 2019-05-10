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НКРЭКУ: Информация об увольнении председателя комиссии не соответствует действительности

НКРЭКУ: Информация об увольнении председателя комиссии не соответствует действительности
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В НКРЭКУ опровергают информацию об увольнении председателя комиссии.

Информация о том, что председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко написала заявление об увольнении, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

"Информация, изложенная в новости, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы полученная от источника в НКРЭКУ, что Кривенко написала заявление на увольнение и планирует уйти после инаугурации Владимира Зеленского.

Как известно, Кривенко возглавила регулятор в июне 2018 года. Согласно закону о НКРЭКУ, срок полномочий членов регулятора составляет шесть лет. При этом обеспечивается периодическая ротация состава регулятора. Одно и то же лицо не может быть членом регулятора более двух сроков.

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Увольнение, Фэйк, НКРЭКУ, Оксана Кривенко.
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