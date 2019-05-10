Новости Украины: Фриз обсудила с послом Японии программы по реабилитации ветеранов.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз провела встречу с Послом Японии в Украине Такаши Курай, во время которой стороны обсудили ряд важных вопросов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Рассказала о структуре Министерства по делам ветеранов Украины и на каком этапе находится формирование. Обсудили ряд важных вопросов и будущие проекты Министерства, среди которых - создание онлайн-платформы Е-veteran и единого государственного реестра ветеранов", - написала Фриз.

По ее словам, Посол Курай поддержал инициативы, которые внедряет Министерство в государственной политике в отношении ветеранов, в том числе в подготовке программ по реабилитации, формированию психофизиологического профиля и т. п.

"Господин Такаши ознакомился с концепцией создания системы обеспечения медицинскими услугами, над которым мы сегодня работаем совместно с Минздравом, и выразил свои предложения", - добавила министр.