Полозов: До сих пор вызывает беспокойство состояние раненых военнопленных моряков

Новости Украины: У адвокатов вызывает беспокойство состояние раненых украинских моряков.

У адвокатов захваченных в плен украинских моряков, которых незаконно удерживают в России, есть опасения относительно состояния тех, кто получил ранения.

Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, присутствовавший на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в пятницу.

"До сих пор вызывает беспокойство состояние раненых военнопленных - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Последнему сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора невозможно провести необходимую реабилитацию", - рассказал Полозов.

Адвокаты настаивают на том, чтобы в отношении двух других раненых военнопленных, двух Андреев, было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются осколки в теле.

Отмечается, что по-прежнему украинских медиков не пускают, с большим трудом удалось в марте вывезти раненых на обследование в гражданскую больницу, поскольку к ним применялась только тюремная медицина, которая больше вредила, чем лечила.

Полозов отметил, что в целом состояние моряков, содержащихся в СИЗО Лефортово, удовлетворительное, между праздниками в России их навестили консулы и адвокаты.

Он отметил, что продолжаются активные следственные действия. Буквально до вчерашнего дня пленных и адвокатов знакомили с новыми постановлениями назначения экспертиз (так называемая ситуационная экспертиза). Ею следствие фактически пытается подменить решение суда, поскольку экспертам предлагают оценивать доказательства и обсуждать правовую сторону вопроса. "Это недопустимо. Все адвокаты отрицают такую экспертизу", - подчеркнул Полозов.

По его словам, адвокаты ожидают во второй половине мая слушания апелляционной инстанции на продление меры пресечения по жалобам, которые были поданы в апреле. Также ожидается, что во второй половине мая состоится ознакомление военнопленных и адвокатов с результатами экспертиз.

Оценивая слушания Трибунала в Гамбурге, Полозов подчеркнул, что в этом международном органе рассматриваются вопросы, "которые могут приблизить освобождение военнопленных".

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что "позиция России варьируется диаметрально, в зависимости от того, в каком органе ей приходится отвечать". Так, в Международном трибунале РФ заявляет одну позицию, во внутренних судах - совсем противоположную. В Гамбурге российская власть делает акцент на том, что этот вопрос не находится в юрисдикции Трибунала, поскольку имели место военные действия, а в российских судах по избранию меры пресечения они говорят, что не было никаких военных действий, следовательно никаких военнопленных не существует, что это была исключительно полицейская операция.

Полозов является советником украинской делегации на процессе.