Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета

Новости Украины: Епископа УПЦ КП Севастьяна оштрафовали на 850 гривень за нападение в резиденции Филарета.

Суд оштрафовал на 850 гривень внештатного епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьяна (Михаила Возняка) за нападение на монахиню Варвару в резиденции патриарха Филарета.

Об этом говорится в материалах суда, пишет LB.

Установлено, что наместник Монастыря всех святых Киева епископ Севастьян около 19:30 25 мая 2018 года прибыл в помещение Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенной на ул. Пушкинская, 36 в Киеве. На суде он пояснил, что прибыл в патриархию к Филарету и принес ему книгу, в частности издание "За кулисами алтаря, как дальше жить?".

В коридоре церкви он встретился с монахиней Варварой, которая стала на него кричать и не пускала к Филарету, который трапезничал на кухне.

Епископ на почве внезапно возникших к ней неприязненных отношений достал из своей сумки перцовый баллончик со слезоточивым газом и распылил его в лицо монахине. После совершения преступления священник сбежал.

Монахиня Варвара получила химический ожог первой степени конъюнктивы обоих глаз.

В суде Севастьян чистосердечно раскаялся и принес извинения пострадавшей.

Суд принял во внимание его раскаяние, а также то, что священник занимается общественно полезным трудом, удовлетворительно характеризуется по месту службы и проживания, непосредственно принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области, не состоит на учете у нарколога и психиатра.