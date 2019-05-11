Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона

Новости Украины: Недаром говорят: "Пришел май - под кустом рай". Ярко, солнечно, празднично все вокруг.

Луга покрылись травами, украсились первыми цветами, а как легок и сквозист пока еще робко зеленеющий полог лесов.

В старину славяне верили в то, что день 11 мая наделен по-настоящему магической силой. Люди старались в этот день собирать березовый сок, который считался именно сейчас целебным. Таким соком и не только поили больных людей, рассчитывая на их скорое выздоровление. С Юга мог дуть очень теплый ветер, и существовала традиция собирать его в ладанки, а потом вешать такие ладанки на шею больным людям, что также приносило выздоровление, согласно существовавшим поверьям. Также очень часто 11 мая готовили снадобья из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы. Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались снадобьями на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.

В старину праздник 11 мая называли по-разному: Максимов день, Максим и Ясон, Максим-березосок. Предки считали, что в первый день второй майской декады теплый ветер приносит здоровье. Поэтому, его собирали в ладанки. Впоследствии их носили на шее точно так же, как и крест.

11 мая также был известен как день, в который старались лечить ольных лихорадками. Для этого использовали крапиву, мать-и-мачеху, березовый сок. Однако больных предварительно купали в дождевой воде или же старались натирать мартовским снегом, специально приготовленным для этого, Делалось это только в ясную и солнечную погоду, что предвещало полное выздоровление и долголетие. В ненастье никаких обрядов не проводили - лечение считалось неэффективным.

Что касается березового сока, то считали, что это отличное средство для лечения отеков, артрита, цинги, анемии, подагры, фурункулеза. Говорили о том, что наиболее целебный сок можно получить с верхних ветках березы, и именно этот напиток будет особенно эффективным в лечении заболеваний.

Говорили, что с 11 мая у дуба почки раскрываются.

Народные приметы

Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка - лето будет солнечным.

В ночь на день Ясона ночь теплая и звездная - можно рассчитывать на обильный урожай.

Южный ветер дует - будет много гроз летом, но зато можно будет собрать богатый урожай.

Если погода стоит теплая, а на небе видны звезды, о богатый урожай будет.

Напели жаворонки - говорят, что пора за плуг браться.

Береза распустилась - примета к тому, что пора овес сеять.

Дуб распустился - пришло время для посадки гороха 11 мая появились крылатые муравьи - можно начинать сажать овес.

Рябина зацвела рано - значит, можно будет собрать богатый урожая овса.

Понизилась температуре до окончания дождя - примета к тому, что в ближайшие дни погода улучшится.

Поздно зацвели одуванчики - лето будет засушливым.

Звезды 11 мая сильно мерцают на рассвете - будет дождь в самое ближайшее время.

Бабочки спрятались в сараях и домах - будет ветрено и холодно