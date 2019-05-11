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Именины (День Ангела) Максима: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Максима: значение имени и поздравления
07:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя происходит от латинского слова "максимус". Имя Максим является римским родовым именем.

В детстве Максим не доставляет родителям и учителям никаких хлопот. Он хорошо учится, у него нормальные отношения со сверстниками. Читает разные книги, и у него развивается богатое воображение. С удовольствием ходит в театр на детские спектакли.

У взрослого Максима может не все ладиться. ему не хватает волевых качеств, уверенности в себе, упорства и напористости. Он лишен "пробивных" способностей и к тому же имеет привычку во всем сомневаться. Но, несмотря на эти недостатки, Максим открытый к общению человек. Он доброжелателен, всегда готов оказать помощь.

Старается увидеть в человеке только хорошее, поэтому Максиму сложно отличить хороших людей от плохих. Не ставит перед собой цели сделать карьеру, но, увлекшись каким-нибудь делом, может добиться значительных результатов.

Максимы успешно работают строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями. Могут быть политиками.

Максим рано начинает обращать внимание на девушек. До вступления в брак уже имеет большой опыт общения с женщинами. Терпелив и не будет торопить жену, когда она надолго задержится перед зеркалом. Способен перенести и нервный срыв у жены, вызванный неприятностями на работе. Но терпением его не следует злоупотреблять - оно не безгранично.

Любит общаться с детьми. С охотой водит их в детский сад и на прогулки, читает им сказки и помогает делать уроки. С родителями жены отношения складываются благополучно. В браке верен.

Поздравления

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни все прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

 

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым - настроенье,

А нескончаемым - веселье.

Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

В этом мире нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Чем Максим наш очень милый!

Каждый день с ним веселей.

 

Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!

 

Пусть победы все красивы

И шикарная судьба.

Сказочных открытий мира,

Чтоб цвела твоя душа!

День сегодня не простой,

Радость обещает,

Ведь сегодня мы Максима

Дружно поздравляем.

Будь здоровым словно дуб

И не гнись под ветром,

Солнце для тебя прошу

Поделиться светом,

Небо пусть тебе отдаст

Высоту полета,

И от моря получи

Волн любовный шепот.

Этот мир - весь для тебя,

Лишь раскрой объятия,

Я желаю жить любя,

Твердо верить в счастье.

Именины (День Ангела) Марка: значение имени и поздравления

Будь всегда прекрасным другом

И трудягой - неплохим,

Будь отличным семьянином,

Будь героем, наш Максим.

 

Покорить тебе желаем

Все высокие вершины,

В своей честности и силе

Быть всегда непобедимым.

 

Денег будет пусть прилично,

Дом пусть радует всегда,

Классной будет пусть машина,

В сердце хватит пусть огня.

Именины (День Ангела) Юрия: значение имени и поздравления

Счастья в жизни я тебе желаю.

Поздравляю с праздником, Максим!

Пусть твои родные будут рядом.

Больше у тебя пусть будет сил.

 

Жизнь твоя пускай будет прелестной.

Я желаю радости тебе.

Будь здоровым, умным и успешным.

Пусть везет тебе всегда, везде.

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