Именины (День Ангела) Максима: значение имени и поздравления

В детстве Максим не доставляет родителям и учителям никаких хлопот. Он хорошо учится, у него нормальные отношения со сверстниками. Читает разные книги, и у него развивается богатое воображение. С удовольствием ходит в театр на детские спектакли.
У взрослого Максима может не все ладиться. ему не хватает волевых качеств, уверенности в себе, упорства и напористости. Он лишен "пробивных" способностей и к тому же имеет привычку во всем сомневаться. Но, несмотря на эти недостатки, Максим открытый к общению человек. Он доброжелателен, всегда готов оказать помощь.
Старается увидеть в человеке только хорошее, поэтому Максиму сложно отличить хороших людей от плохих. Не ставит перед собой цели сделать карьеру, но, увлекшись каким-нибудь делом, может добиться значительных результатов.
Максимы успешно работают строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями. Могут быть политиками.
Максим рано начинает обращать внимание на девушек. До вступления в брак уже имеет большой опыт общения с женщинами. Терпелив и не будет торопить жену, когда она надолго задержится перед зеркалом. Способен перенести и нервный срыв у жены, вызванный неприятностями на работе. Но терпением его не следует злоупотреблять - оно не безгранично.
Любит общаться с детьми. С охотой водит их в детский сад и на прогулки, читает им сказки и помогает делать уроки. С родителями жены отношения складываются благополучно. В браке верен.
Поздравления
Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни все прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.
Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым - настроенье,
А нескончаемым - веселье.
В этом мире нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Чем Максим наш очень милый!
Каждый день с ним веселей.
Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!
Пусть победы все красивы
И шикарная судьба.
Сказочных открытий мира,
Чтоб цвела твоя душа!
День сегодня не простой,
Радость обещает,
Ведь сегодня мы Максима
Дружно поздравляем.
Будь здоровым словно дуб
И не гнись под ветром,
Солнце для тебя прошу
Поделиться светом,
Небо пусть тебе отдаст
Высоту полета,
И от моря получи
Волн любовный шепот.
Этот мир - весь для тебя,
Лишь раскрой объятия,
Я желаю жить любя,
Твердо верить в счастье.
Будь всегда прекрасным другом
И трудягой - неплохим,
Будь отличным семьянином,
Будь героем, наш Максим.
Покорить тебе желаем
Все высокие вершины,
В своей честности и силе
Быть всегда непобедимым.
Денег будет пусть прилично,
Дом пусть радует всегда,
Классной будет пусть машина,
В сердце хватит пусть огня.
Счастья в жизни я тебе желаю.
Поздравляю с праздником, Максим!
Пусть твои родные будут рядом.
Больше у тебя пусть будет сил.
Жизнь твоя пускай будет прелестной.
Я желаю радости тебе.
Будь здоровым, умным и успешным.
Пусть везет тебе всегда, везде.