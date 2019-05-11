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Сотрудник КОРД торговал информацией из базы данных ГФС

Сотрудник КОРД торговал информацией из базы данных ГФС
08:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ разоблачила сотрудника КОРДа в продаже служебной информации из базы ГФС.

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника спецподразделения КОРД, занимавшегося сбытом информации с ограниченным доступом из автоматизированных систем таможни ГФС Украины "Инспектор-2006", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники СБ Украины установили, что работник спецподразделения КОРД ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области организовал при "помощи" двух работников местной таможни систематический сбыт частным лицам информации с ограниченным доступом в отношении транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины, с указанием личных данных этих людей. Задокументировано, что в течение трех месяцев противоправной деятельности злоумышленники "заработали" более двухсот тыс грн", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в пятницу.

Правоохранители задержали работника Нацполиции в Хмельницком после передачи данных очередному "заказчику".

"В рамках уголовного производства проверяются факты возможной продажи персональных данных граждан Украины представителям российских спецслужб. Сотруднику спецподразделения КОРД сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины" – подытожили в СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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СБУ, Информация, ГФС, КОРД.
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