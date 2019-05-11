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СВРУ рассекретила 350 документов, касающихся деятельности УНР

СВРУ рассекретила 350 документов, касающихся деятельности УНР
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СВРУ

Новости Украины: В Украине рассекретили документы, касающиеся убийства Петлюры.

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины рассекретил около 350 эксклюзивных материалов о деятельности УНР.

Об этом сообщил сайт Службы внешней разведки Украины.

"Документы иностранного и контрразведывательного отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 гг. взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве СВРУ до сих пор были малодоступны для широкой общественности. Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, которые открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое ", - говорится в сообщении.

В СВРУ отмечают, что в материалах можно найти документы нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилий правительства УНР на международной арене и материалы о тогдашних лидерах украинских государственных образований. Также документы освещают деятельность эмиграционного правительства УНР, переписку руководства Республики и меры по восстановлению казачества в Украине, состояние и деятельность Военной организации и образованных военных формирований, финансовые документы. "Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - подчеркивается в сообщении.

Документы были рассекречены по случаю 100-летия основания Украинской Народной Республики. Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины подготовил архивные документальные материалы о деятельности УНР в 20-30 годах ХХ века - времени, когда проходило ее становление и борьба за суверенитет Украины.

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УНР, Симон Петлюра, СВРУ.
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