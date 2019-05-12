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Итоги 11 мая: Враги США, транзит нефти, Садовый заявил о своих планах и ответ Минкульта

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Итоги 11 мая: Враги США, транзит нефти, Садовый заявил о своих планах и ответ Минкульта
07:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Адвокат президента США Трампа, Рудольф Джулиани, отменил свой визит в Украину и встречу с Владимиром Зеленским. В Минкульте рассказали, существует ли еще Украинская православная церковь Киевского патриархата. Украина восстановила транзит российской нефти в Европу. Садовый готов бороться за пост премьера. Такими были главные новости субботы, 11 мая, в Украине и мире.

 В окружении Зеленского нашли "врагов США"

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, который должен был приехать в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, передумал и отменил свой визит. Причиной такого решения стали "изнурительные атаки", которым он подвергся после анонсирования своей поездки.

Также Джулиани предположил, что в Украине он окажется в среде людей, которые являются врагами Трампа, в некоторых случаях и врагами США, а еще – "в среде уже осужденного человека, которого признали причастным к оказанию помощи демократам в расследовании 2016 года".

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей я убежден, что президент (Зеленский – ред.) окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по меньшей мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему",– сказал Джулиани.

Существует ли УПЦ КП: ответ Минкульта

Информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве культуры.

В Минкульте напомнили, что деятельность такого религиозного объединения как УПЦ КП было прекращено В Украине не будут восстанавливать церковь Киевского патриархата, – Минкульт путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины. Так решил поместный собор бывшей УПЦ КП 15 декабря 2018 года – накануне Объединительного собора.

В министерстве добавили, что религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

Отметим, что 9 мая патриарх Филарет заявил “Название ПЦУ неправильное”: Филарет рассказал, как правильно называть украинскую церковь , что Киевский патриархат, который он возглавлял до объединения церквей в ПЦУ, до сих пор существует. После этого в СМИ поползли слухи о восстановлении в Украине УПЦ КП.

Садовый заявил о своих планах на премьерское кресло

Садовый заявил, что готов бороться за пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах и сможет побороться за пост премьер-министра.

Об этом он рассказал однопартийцам во время отчетного съезда "Самопомочи", который проходит в субботу, 11 мая, в Киеве

"Я бы очень хотел, чтобы после инаугурации нового Президента таланты и успешные менеджерские достижения были использованы для развития нашей страны. Моя деятельность на посту городского головы Львова плавно подходит к концу. И как я уже говорил ранее, не намерен баллотироваться в следующей каденции", – отметил Садовый.

Садового переизбрали лидером "Самопомочи"

Он заверил, что готов идти в парламент, возглавлять список "Самопомочи", если будет доверие однопартийцев.

Прокуроры допросили Порошенко

Президент Петр Порошенко не приходил на допрос в Генпрокуратуру, следственные действия состоялись в Администрации президента, сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Глава государства подписал протокол допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев, который не подписывал с ноября 2016 года. Также состоялся дополнительный допрос Порошенко по делам Майдана.

Как сообщалось, П.Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана. В это время он принимал участие в ходе церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины. По словам С.Горбатюка, в ноябре 2016 года П.Порошенко давал дополнительные свидетельства, которые не дал во время первого допроса и за два года не подписал протокол первого допроса.

Украина восстановила транзит российской нефти в Европу

Укртранснафта восстановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу Дружба. Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать.

По данным украинского оператора нефтетранспортной системы, транзит нефти был возобновлен в 14:35.

Как сообщалось, на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Перед этим, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Порошенко уволил Филатова 

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил заместителя главы Администрации президента Украины А.Филатова

"Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", – сказано в документе.

А.Филатов 25 июля 2014 занял должность заместителя главы Администрации президента Украины. Отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах.

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Андрей Садовый, Филарет, Минкульт, УПЦ КП, Владимир Зеленский, Руди Джулиани, Адвокат Трампа, Итоги дня, Главные новости дня, Итоги 11 мая, Главные новости 11 мая.
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