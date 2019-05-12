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День ангела Артема: значение имени и поздравления в прозе

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День ангела Артема: значение имени и поздравления в прозе
08:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В современности имя Артем стало самостоятельным именем, но также продолжает употребляться как уменьшительно-ласкательное обращение к Артемию.

Имя Артем в переводе с греческого языка означает "невредимый, безупречного здоровья". По другой версии – "посвященный Артемиде". Происходит от греческого имени Артемий, появившемуся из имени богини Артемиды.

В детстве Артем довольно спокойный мальчик, который предпочитает не навязывать свое общество другим. его уверенности в себе помогает ему находить себе компанию даже в незнакомых места и даже неплохо верховодит в ней. Артем очень общительный и дружелюбный мальчик, ему нравится дружить с ребятами более старшего возраста, нежели он сам. Предпочтение отдает подвижным играм. Всегда старается говорить правду, из-за чего может попасть в различные неприятные ситуации. Обычно Артем уважает авторитеты, но преклоняться перед ними не будет.

В школе Артем проявляет себя усердный ученик, старательно выполняет домашние задания. Предпочитает быть лидером в классе, но готов его разделить с друзьями, не любит конфликтов. Внимательно относится к девочкам, предупредителен к ним, прекрасно с ними дружит. Артем не любит, когда им руководят и чрезмерно его опекают.

Артем настойчив в достижении цели, способен быстро схватывать информацию, но ему требуется время, чтобы обдумать ее, прокрутить в голове различные варианты, чтобы воспользоваться ею. "Зимний" обладатель этого имени может быть излишне эмоциональным, вспыльчивым, а вот "осенний" — натура философская, "осенний" Артем более серьезен и рассудителен.

Артем всего добивается своим трудом. Для него не сложно определиться с профессией, он всегда знает чего хочет. Артем может преуспеть во многих сферах деятельности, в различных профессиях, но карьера для него не главное. Артем может быть и врачом, и журналистом, и спортсменом, и учителем, и бизнесменом.

Артем любит спорт. ему нравится плавание, велоспорт, бег. Часто он добивается неплохих результатов. Также Артем увлекается чтением, предпочитает гуманитарные дисциплины, такие как психология и медицина.

В семейной жизни Артем просто находка и ценное сокровище для будущей жены. Он отличный муж, хороший отец, всегда поможет и по дому, и с радостью проведет отпуск с семьей. Любит путешествовать и принимать гостей.

Научиться общаться и договариваться с Артемом не сложно, нужно только не давить на него, не требовать моментального ответа, а дать ему возможность все обдумать хорошенько. Чтобы расположить его к себе, достаточно просто и искренне с ним подружиться, Артем не любит подлиз, но искренняя похвала ему будет приятна.

Артем – недлинное имя, состоящее из двух слогов. Красота – главная характеристика, которую у него выделяют. Почти всегда отмечают также мужественность (87%), силу (85%) и легкость (80%) звучания имени. Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Денис, Максим и Иван.

Поздравления

С днем рождения, Артем! Желаю тебе безупречного здоровья (что, кстати, и означает твое имя), счастливой жизни и всяческих полезных и нужных вещей. Пусть твои мечты становятся реальностью в самые короткие сроки, и пусть твои близкие и родные люди никогда тебя не расстраивают.

Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

Милый Артем, поздравляю тебя от всей души. Пусть жизнь твоя полна будет ярких красок и замечательных идей, радостных событий и веселых моментов. Желаю тебе крепкого здоровья и всех благ, несокрушимого счастья и искренней любви.

***

Поздравляю тебя, дорогой Артемка, от чистого сердца. Пусть судьба дарит тебе много шансов на победу, пусть жизнь радует яркими красками и искренними чувствами, пусть любовь твоя вечно сияет, а счастье твое никогда не угасает.

Дорогой Артем, от души тебя поздравляю и желаю любить всем сердцем, всегда мечтать душой, от каждого дня получать вдохновение и удачу, от каждого дела иметь выгоду и пользу, никогда не опускать рук и не прекращать добиваться все новых и новых успехов на своем пути.

***

Дорогой Артем, я желаю тебе счастья и удачи, крепких сил и безупречного здоровья. Пусть в этот день жизнь возьмет верный курс на успех и благополучие. Поздравляю, Тема, и желаю всегда оставаться крепким, обаятельным, открытым, внимательным, талантливым и неповторимым!

Именины (День Ангела) Максима: значение имени и поздравления

Дорогой наш Артем! Желаем тебе всегда оставаться образцом рассудительности, объективности и спокойствия. Пускай эти прекрасные качества, позволяют собственноручно управлять своей жизнью и стать кузнецом своего счастья. Желаем всегда идти своей дорогой, не оглядываясь ни на что. Никогда не торопиться в принятиях решений, чтобы они всегда были безошибочными и верными.

***

Артем, с Днем ангела! Имя твое означает "здоровый", а человек без болезней — счастливый человек. А потому желаю тебе и твоим родным здоровья богатырского, любви неземной, богатств несметных, настроения отменного!

Поздравляю тебя, дорогой и замечательный Артем. Желаю тебе от души доброго пути и светлого благополучия, искреннего счастья и больших побед, верной удачи и крепкой любви, великолепного настроения и надежных друзей, высоких целей и достатка.

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