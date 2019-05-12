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ГФС: Свитолина, Усик и Ломаченко - самые недобросовестные плательщики налогов

ГФС: Свитолина, Усик и Ломаченко - самые недобросовестные плательщики налогов
12:09 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Facebook

Новости Украины: В фискальной службе подозревают Ломаченко, Усика и Свитолину в недобросовестной уплате налогов.

Заместитель главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в своем Facebook подвел итоги декларирования состояния и уплаты налогов украинскими звездами.

По словам Бамбизова, в число недобросовестных плательщиков попали спортсмены: боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, теннисистка Элина Свитолина и другие.

Бамбизов заявил то, что украинские звезды «часто забывают о доходах, полученных за границей».

Напомним, гонорар Ломаченко за бой против Кэмпбелла может составить 3 миллиона долларов.

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Все по теме:

Налоги, Элина Свитолина, Уплата налогов, Василий Ломаченко, Александр Усик, ГФС.
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