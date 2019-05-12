ГФС: Свитолина, Усик и Ломаченко - самые недобросовестные плательщики налогов

Новости Украины: В фискальной службе подозревают Ломаченко, Усика и Свитолину в недобросовестной уплате налогов.

Заместитель главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в своем Facebook подвел итоги декларирования состояния и уплаты налогов украинскими звездами.

По словам Бамбизова, в число недобросовестных плательщиков попали спортсмены: боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, теннисистка Элина Свитолина и другие.

Бамбизов заявил то, что украинские звезды «часто забывают о доходах, полученных за границей».

Напомним, гонорар Ломаченко за бой против Кэмпбелла может составить 3 миллиона долларов.