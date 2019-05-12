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Епифаний о перспективе объединения с УГКЦ: Теоретически это в будущем возможно

Епифаний о перспективе объединения с УГКЦ: Теоретически это в будущем возможно
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Епифаний заявляет, что объединение с УГКЦ "теоретически возможно".

Для изучения вопроса о возможном объединении украинских церквей между ними сначала должен быть проведен соответствующий диалог.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в эфире Еспресо.TV.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - отметил он.

По словам предстоятеля, вопрос объединения двух конфессий он затрагивал во время встречи с главой УГКЦ.

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"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству. В будущем все православные должны объединиться в единой церкви", - подчеркнул митрополит Епифаний.

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УГКЦ, Епифаний, ПЦУ.
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