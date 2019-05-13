Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного

Новости Украины: По приметам на 13 мая судили о том, каким будет лето. Православная церковь в этот день вспоминает апостола Иакова Зеведеева – одного из двенадцати апостолов.

Теплый вечер и звездная ночь сулили на Якова лето жаркое, но грозовое, а год урожайный. Кроме того, считалось, что в день святого апостола Иакова (Якова) бродят на чужбине тощие, заморенные, но не растерявшие до конца силы и коварства болезни.

Говорили, что именно в этот день все сватовства прекращаются, и начинаются приготовление к свадебным торжествам.

Почему прекращались сватовства13 мая? Дело в том, что мая месяц считался очень неудачным для пар, ведь говорили: "Будешь всю жизнь маяться". Так что, свататься в этот период считалось зазорным, потому что лихая молва пронесется. Предки наши всегда данному правилу следовали.

Также было известно, что в день Апостола Якова-звездоночного не отправлялись в путешествие. Если предварительно не искупались в воде из растаявшего мартовского снега. Говорили, что с 13 мая на чужой стороне бродили весенние болезни, и только мартовская вода поможет от них защититься. Верили, что болезни запираются в снежные горы и находятся там до оттепелей. После того, как солнце отогревало землю, а снег таял, все весенние лихорадки разбегались по миру и нападали на любого неосторожного человека, который, например, не купался в мартовском снеге.

Кроме того, 13 мая анализировали природные явления и старались предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы

Из березы много сока течет – дождей тоже много будет в летний период

Ночью много звезд, и дует теплый ветер с юга – лето будет урожайным и очень теплым

Ночью ветра нет, а на небе много звезд – примета к тому, что стоит ожидать засухи в летний период Ясный восход солнца – лето урожайным будет

Солнце закрыто на Востоке облаками – сенокос дождливым будет

Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба. Южный ветер дует – примета к тому, что будет плодородное и теплое лето

Тихая и звездная ночь 13 мая – летом будет хорошая погода, и можно собрать богатый урожай

Ясный восход - лето будет солнечным

Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето

Звезды спрятались – будет дождь

Влажная и теплая погода – хлеб хорошо уродится

Тучи поплыли, небо нахмурилось, но одуванчики остались раскрытыми – дождя не будет

Небо затянулось тучами, гром гремит, но пчелы не спрятались – осадков не будет.